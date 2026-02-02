各地で相次いだ、多額の現金が狙われた事件。被害者が別の事件で逮捕・起訴されるなど、状況は混とんとしています。そして2日、香港で逮捕・起訴された4人の初公判が行われました。

■香港で逮捕・起訴の4人、初公判

東京・上野で、現金約4億2000万円。（“第一”強盗事件）

羽田空港では、現金約1億9000万円。（“第二”強盗未遂事件）

そして香港で、現金約5100万円。（“第三”強盗事件）

日本と香港で、多額の現金が立て続けに狙われた事件。2日に大きな進展を見せたのは“第三の”香港の強盗です。

逮捕から2日あまり。6人のうち、起訴された4人の初公判が開かれました。

4人のうち3人は日本人で、実行犯とされる自称・無職の下村桂吾被告（23）と山口将人被告（28）。“内通者”とみられる自称・事務員の鈴木悠介被告（27）。そして、通訳だという中国籍の女。

4人全員の勾留が認められ、次回の公判は4月14日に行われる予定です。

■第一の事件 3人組の男が逃走

相次いだ強盗事件、詳細が少しずつみえてきました。

「第一の事件」は東京・上野。先月29日の午後9時半ごろ。

記者

「路上で約4億円が入ったとみられるスーツケースが盗まれ、車はそのまま一方通行の道を逆走していったということです」

警視庁によると、被害者は男女5人。現金約4億2000万円をいれたスーツケースを車に積み込んでいたところ、40代の中国籍の男性が突然、催涙スプレーをかけられスーツケースを奪われたといいます。

逃走したのは、3人組の男。捜査関係者によると、男らがアジア系外国人の可能性があることが判明。

3人組は現金を奪う際、リュックサックのことを「リック」「リック」と繰り返していて、被害者は“中国のイントネーション”に感じたと話しているということです。

さらに、その後の捜査関係者への取材で、3人組が千葉、茨城を経由し栃木に逃げていることがわかりました。

■被害者らが向かった香港で「第三の事件」

上野の事件の2時間半後に起きたのが、羽田空港の「第二の事件」。

駐車場で両替商の日本人男性に、車に乗った4人組の男が接近し、催涙スプレーをかけてきたといいます。

車には、仕事仲間3人と約1億9000万円が入ったスーツケース。

この事件で現金を奪われることはありませんでしたが、その後、被害者らが羽田から向かった先、香港で「第三の事件」が起きました。

3つの“多額の現金が狙われた事件”。

第二・第三の事件の被害者は同じ人物で、立て続けに現金を狙われたことがわかります。

なぜなのか？

■内通者、強盗グループに情報を提供か

強盗事件をめぐり当初、男女6人を逮捕したと発表した香港警察。

香港警察（先月31日）

「もともと自称被害者の日本国籍の男も、強盗グループの一員。彼は内通者であり強盗側に情報を与えた」

明らかにしたのが“内通者の存在”。逮捕された6人の1人が、被害者とされた鈴木被告。

香港に現金を運び、強盗グループに情報を提供していたとみられています。

日本と香港で狙われた多額の現金。警視庁の捜査関係者によると、4億円が奪われた上野の事件の被害者の1人も「日本円を香港に運ぶ仕事をしている」と話しているといいます。

■両替商の社長、去年11月にも車上荒らしに

事件の背景として考えられるのが、金の取引が関連している可能性です。専門家は…。

全国両替商防犯連絡会 遠藤智彦代表

「4億を超えるようなカネを警備会社を雇わずに、仲間内で無防備に運ぶのはあまりにもリスクが高い。よくあることではない。通常なら銀行経由の外国送金。はっきり言えば表にだしたくないお金、つまり裏金。こういう見方を強めています」

捜査関係者によると、羽田の事件で襲撃された両替商の社長が去年11月にも車上荒らしに遭い、日本円で約9500万円相当の外貨を盗まれていたことがわかりました。

警視庁は両替商の男性らが以前から犯行グループに狙われていたとみて、一連の事件の関連を調べるとともに強盗の実行役らの行方を追っています。