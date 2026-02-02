ＷＢＣ日本代表に２大会連続選出のオリックス・宮城大弥投手（２４）が２日、今キャンプ初めてブルペン入りし、ＷＢＣ球で最速１４６キロをマークするなど６６球を投げ込んだ。「あとは本当に微調整だと思う。（侍ジャパンに）合流するまでに１００（％）に持っていけるようにしたい」。ＷＢＣに向けた早めの調整も快調のようだ。

前回大会で数々の助言を授かったダルビッシュ有（パドレス）が、アドバイザー役として代表合宿に参加する。宮城は「（リハビリなど）やるべきことがある中で、時間を割いて日本のために来てくれるのはありがたい」と感謝した上で「学ぶことはすごく多かった。（前回大会の合宿休日に）一緒にスワンボートに乗ったので（今回も米国での準々決勝以上に進出し）サンディエゴまで送り返そうと思ってます」とニッコリ笑った。

前回の日本代表宮崎合宿休日に、ダルビッシュとスワンボートに乗り“デート”を満喫。宮城は当時「スワンボートでサンディエゴに帰ろうかなと言っていた」とダルビッシュの冗談を明かしていた。３年後の今回も侍に選ばれ、休日のエピソードを引き合いに連覇を誓った。