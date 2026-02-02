タレントの北斗晶（58）が、初孫・寿々ちゃんと買い物する様子や畑で遊ぶ動画を公開し話題になっている。

2023年8月、長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（32）との間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗。ブログでは寿々ちゃんの顔出しショットを度々アップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題になっていた。

2026年1月31日の投稿では、寿々ちゃんと買い物する様子や畑で遊ぶ動画を公開。「きょうは1人でじーちゃんばーちゃんの所に遊びに来たすーちゃん。コンビニにまずはお菓子を買いに行って甘やかせ『これも欲しいの!?』ばーちゃんなんでも買ってやるよアピール。その後はじーちゃんばーちゃんの家に来てもやる事が何もないから畑道にお散歩。あとは…じーちゃんと畑の草むしり。とってもほほえましい写真が撮れました。じーちゃんと孫。何にもない所だけど…こんなところで、じーちゃんと一緒にやった草むしりや泥遊びが…1番大きくなった時に思い出すのかもね」とつづっている。

