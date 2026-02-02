大西流星「もう、この人から離れたい」 『ネプリーグ』で無茶振り続き…嘆く
なにわ男子の大西流星が、2日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグ』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「大西」つながりで、堀内健から“無茶振り”を振られ続ける一幕があった。
【写真】大西流星＆原嘉孝『横浜ネイバーズ』チームがキュートなポーズ
大西流星がホリケンから振られ続けたのは、大西ライオンの「心配ないさ！」。大西流星
が「一生言われるんですよ」と嘆くと、モニター越しに原田泰造が「もう、やめてあげなよ（笑）」とツッコミ。大西流星はたまらず「もう離れたいです、この人から（笑）」と笑いを交えて話していた。
ミュージカル『どろんぱ』チームVSドラマ『にこたま』チームVS土ドラ『横浜ネイバーズ』チームの三つ巴対決。ミュージカル『どろんぱ』チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、小池徹平、生駒里奈、真琴つばさ、木内健人が参戦。ドラマ『にこたま』チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、瀬戸康史、筒井真理子、高橋克実が登場する。土ドラ『横浜ネイバーズ』チームは、堀内健（ネプチューン）に加え、大西流星（なにわ男子）、原嘉孝（timelesz）、平祐奈、紺野彩夏が集結！なお、木内、筒井、原、紺野は初登場となる。
挑戦するステージは、1stステージ「スワイプリーグ」、2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、3rdステージ「キャスティングミュージアム」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。果たして、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」に進むことができるのはどのチームか。
