¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡ÈËÌµþÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¡É ²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¹¹¿·¤Ø¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ØÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·Áª¼ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¡¢Áª¼êÃÄ¤âÂ³¡¹¤ÈËÜÈÖ¤ÎÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¡Ê64¡Ë¤È¸¶ÅÄ²íÉ§ÉûÃÄÄ¹¡Ê57¡Ë¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
º£Âç²ñ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ËÅìÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Î¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎºÇ¹â¤À¤Ã¤¿ËÌµþÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¥Ä´¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¶ÅÄÉûÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼ã¤¤ÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¸Ä¿ÍÀï¡¢¤½¤·¤ÆÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥ß¥é¥Î¤ÎÎ¾Êý¤ËÀßÃÖ¤·Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÀìÌç¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¤Þ¤¿³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿×Â®¤Êºï½üÍ×ÀÁ¤äÁª¼ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
°ËÅìÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤Î»þº¹¤ÏÌó8»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬Àã¤äÉ¹¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¸¶ÅÄ²íÉ§ÉûÃÄÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¡Ê±¦¡Ë