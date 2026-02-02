【ミラノ＝畔川吉永】日本選手団の記者会見が２日、ミラノ市内で行われ、伊東秀仁団長は「気持ちとしては、前回の北京大会を超えるメダルを取れるように選手をサポートしたい」と語った。

伊東団長ら選手団本隊は前日の１日にミラノに到着。他の選手たちも事前合宿地などから続々と現地入りした。この日までに代表選手１２０人のうち約半数がイタリア国内の選手村に入村した。「ミラノの選手村は新しくて食事もおいしく、大きな問題は起きていない」と伊東団長。「今回は広域開催。多くの選手が最高のパフォーマンスを発揮できるように、しっかりとサポートしたい」と述べた。

直近のワールドカップ（Ｗ杯）で好結果を残している男女ジャンプ陣について五輪金メダリストでもある原田雅彦副団長は「非常にわくわくする」とした。

今大会、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は選手や関係者をハラスメントや誹謗（ひぼう）中傷から守るための専門家を現地に配置。イタリアと日本の双方で、ＡＩ（人工知能）などを使ってＳＮＳやインターネットのポータルサイトを２４時間監視し、必要に応じて投稿の削除要請などを行う予定だ。