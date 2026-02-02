【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）

【映像】ドアラと“コワモテOB”お絵描き対決で「才能発揮」

プロ野球の春季キャンプが各地でスタート。中日ドラゴンズのキャンプ中継で恒例となっている、人気マスコットと“コワモテOB”のやりとりに、ファンが癒されている。

J SPORTSの中日キャンプ中継で恒例となっているのが、同球団マスコットのドアラと元監督で解説者の森繁和氏のやりとり。この日は“お絵描き3番勝負”で旧交を温めた。

ドアラと新年初対面となった森氏はドアラについて「コンディションは絶好調じゃないの？ 体調も良さそうだし。これはそのうちひっくり返るよ、バク転で」と、近年バク転の成功率が振るわないドアラの“復活”に太鼓判を押した。

おそろいの沖縄限定ユニフォームに身を包んだ2人は、それぞれ“馬・竜・ドアラ”の3つのお題で画力を競った。どちらも即興ながらなかなかの腕前を披露するが、観覧していたファンが3つともドアラに軍配をあげると、森氏は「初めから（勝敗）決めてるだろ！」とクレームを入れていた。

煽りまくりのドアラと、それをうんざりしながらも受け止める森氏の息ぴったりのやりとりにファンも大満足。SNSでは「ドアラさんと森繁さんの絡み非常に好き、癒される」「初回からお絵描き対決キター！」「癒やししかない」「今年も始まりましたね」と、球春を告げる風物詩に多くのファンがリアクションしていた。

（ABEMA de J SPORTS）