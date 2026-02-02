価格重視派必見、最安モデルに注目！

1990年代初頭、軽自動車の常識を大きく塗り替える存在として登場したのがスズキの「ワゴンR」です。

1993年に初代モデルが世に出た当時、セミボンネットを備えた軽ワゴンという発想は斬新で、限られたボディサイズの中で広い室内空間を確保するという考え方は、多くのユーザーから高い評価を受けました。

【画像】めちゃイイじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「ちいさなワゴン」です！（30枚以上）

コンパクトで扱いやすいにもかかわらず、大人4人が無理なく乗れるという実用性は、ワゴンRが長く支持され続ける理由のひとつと言えるでしょう。

その後も改良と進化を重ね、2017年には現行型となる6代目へとフルモデルチェンジを果たしました。

そして2025年12月15日には一部仕様変更が行われ、安全性や装備内容がさらに強化されています。

今回の改良で特に注目されているのが、予防安全技術の標準化です。従来はグレードによって差があった安全装備が、より幅広く、より高性能な形で全車に行き渡るようになりました。

新たに全グレード標準装備となった衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」は、その象徴的な存在です。

単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせたシステムに進化し、検知できる範囲が大きく拡張されました。

これにより、交差点で右左折する際の対向車も認識できるようになり、日常の運転で起こりやすい事故への備えがより万全になっています。

歩行者や自転車に対しても、比較的低速から高速域まで幅広く対応する点は、街乗りが中心となる軽自動車にとって大きな安心材料です。

さらに、車線逸脱を抑制する機能や4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイも標準化され、エントリーグレードであっても運転支援の恩恵をしっかり受けられる構成となっています。

加えて、ボディカラーには新色が追加され、落ち着いた赤系や柔らかなベージュ系など、選択の幅が広がりました。

外観についても、上位グレードと共通のデザイン要素を取り入れることで、シンプルながら質感のある印象に仕上げられています。

この改良後のラインナップの中で、最も手の届きやすい存在となるのが「ZL（2WD）」グレードです。

ボディサイズや基本骨格は他グレードと共通で、日常使いに十分な広さと取り回しの良さを確保しています。

一方で、装備は必要最低限に抑えられており、外装では派手なエアロパーツや加飾を省いた実直な仕様です。

内装も同様に、ウレタンステアリングやシンプルな配色を採用し、豪華さよりも実用性を重視した構成となっています。

快適装備や先進機能を削ぎ落とす一方で、走行性能や安全性といった本質的な部分はしっかりと押さえられている点が、このグレードの大きな特徴です。

パワートレインは660ccのR06D型エンジンを搭載し、トランスミッションはCVTと5速マニュアルの2種類が用意されています。

燃費性能も優秀で、WLTCモード燃費はCVT車が24.2km／L、5速マニュアル車が25.1km／Lを達成しています。

特に5速マニュアル車は、ワゴンRの全グレードの中でもトップクラスの低燃費性能を誇ります。

価格面を見ると、「ワゴンR ZL（2WD）」はCVT車、5速マニュアル車ともに消費税込みで145万7500円に設定されています。

一方、上位モデルにあたる「HYBRID ZL（4WD）」の価格は185万6800円となっており、その差は約39万9300円です。

なお、最安モデルに対してネット上ではさまざまな声が見られます。「安全装備が標準になったのは本当にありがたい」「余計な装備がなくて逆に好感が持てる」「ボルドー内装がお洒落でいいね」「マニュアルが選べるのが嬉しい」「燃費の良さはやっぱり魅力」「通勤や買い物にはこれで十分」「軽でも安心感がある」といった意見が並び、ワゴンR ZLが多くの人の生活に寄り添う存在であることがうかがえます。