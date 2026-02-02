¡È¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ï¤Ê¤¼Âç¤¤¤¡©¿®³Ú¾Æ¤¿¤Ì¤Âç¹¥¤YOU¤¬20Ç¯Êú¤¨¤¿Ææ¤ò²ò¤¯¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö³«±¿YOU¤¬ºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¤Ý¤ó¤Ý¤³SP¡ª¡×¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬Â¿¤95Ê¬¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ï¤Ê¤¼Âç¤¤¤¡©¿®³Ú¾Æ¤¿¤Ì¤Âç¹¥¤YOU¤¬20Ç¯Êú¤¨¤¿Ææ¤ò²ò¤¯¡õÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óLOVE¡õñ»Ò¡õ¥«¥ÄÐ§¡Ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥°¥ë¥áÇú¿©
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤Ï¥«¥Ê¥Àºß½»¤Î¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¡Ê41ºÐ¡Ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥»¥³¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç¤ÎÆüËÜ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÎ¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¿®³Ú¾Æ¤¿¤Ì¤¡É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥¹¥´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¡£¼ò¤ò»ý¤Ã¤ÆË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤â²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¤¤ºÇÂç¤ÎÆæ¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡È¥Ó¥Ã¥°¥é¥Ã¥¡¼¡É¡×¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®³Ú¾Æ¤¿¤Ì¤¤ÎÃËÀ¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¤Ê¤¼¥Ó¥Ã¥°¤Ê¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë
2005Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÎ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤Î²¼È¾¿È¤ÎÂ¸ºß¤¬20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
4Æü¸å¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î±Ø¤Ç¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¤½¤³¤Ë°ì½ï¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¡Ê41ºÐ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤À¡£½ÐÄ¥¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤ÈÅìµþ¤Ç¹çÎ®¤·¡¢2¿Í¤Ç¤¿¤Ì¤¤ò½ä¤ë¥ª¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¡×¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÌó10¸ÄÊ¬¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÆ°Êª100¼ïÎà570Æ¬°Ê¾å¤¬Êë¤é¤¹¥Ó¥Ã¥°¤ÊÆ°Êª±à¤Ç¡¢ÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥ª¥«¥Ô¤ä¥Æ¥ó¥°¥¶¥ë¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ì¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¶õÁÛ¤ÎÀ¸¤Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡×¡Ê¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¡Ë¡£ÌîÀ¸¤Î¤¿¤Ì¤¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¡¦Åì¥¢¥¸¥¢¡¦¥í¥·¥¢¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁáÂ®¡¢¡ÈÀ¸¤¿¤Ì¤¡É¤òÃµ¤·¤ËGO¡ª
¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¥á¥í¥á¥í¡£
30Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢¤¸¤Ã¤È´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢20Ç¯µ¤¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÆæ¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤ËÂ¨Åú(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¿®³Ú¾Æ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¡ÄÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ç3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬É¬½¤²ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤ÊÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤ï¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¹â¹»¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤òÀì¹¶¡£20ºÐ¤Ç½éÍèÆü¤·¡¢¿®³Ú¾Æ¤Î¤¿¤Ì¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏÃ±¿È¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿Ë»¤¹¤®¤ÆÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Êì¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¿®³Ú¾Æ¤Î¤¿¤Ì¤¤Ï¡¢»ä¤ËÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤È¡¢Ì©¤«¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È62Ç¯¡¦ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¶¾Çþ²°¤Î¡ÖÀ¸¶¾¤Ð Çòº¬²ÈËÜÅ¹¡×¡£
¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¤À¡£½é¤á¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ÖÄ¶ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¡¢Å¹¼ç¤ËÀµ¼°¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£
Å¹¼ç¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¡¢2¿Í¤Ï¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢´®Ç½¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤¼Å·¤«¤¹¤ò ¡È¤¿¤Ì¤¡É¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¤â¼ÁÌä¡£Å¹¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å·¤×¤é¤½¤Ð¤òÍê¤ó¤À¤é¥¨¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²½¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¿¤Ì¤¡Ê²½¤«¤¹Æ°Êª¡Ë¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÆ°Êª¤Ê¤Î¤Í¡£¤¿¤Ì¤¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¤ï¡×¤È¡¢¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¸á¸å4»þ30Ê¬¡¢Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¡£¤¿¤Ì¤¤ÎÃÖÊª¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦ÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¤¿¤Ì¤¤¬¥º¥é¥ê¡ª ¤³¤Á¤é¤Î¡Öµ×ÊÝÅÄÆ«´ïÅ¹ ¤¿¤Ì¤²°¡×¤ÏÁÏ¶È50Ç¯¤Î²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÆ«´ïÅ¹¤Ç¡¢¿®³ÚÌò¤Î¤¿¤Ì¤¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ÏÌó1000¸Ä¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£Ç¦¼Ô¤¿¤Ì¤¡¢µÕ¤µ¤¿¤Ì¤¡¢Çò¤¿¤Ì¤¡Ä¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ë¡£
Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Îµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¿¤Ì¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤Ï¿®³Ú¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ä¾ÀÜÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤½¤¦¡£
¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤¿¤Ì¤¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¶Ì¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢20Ç¯±Û¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆæ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÂÞ¤Ç¤¹¤Í¡¢¶âÂÞ¡ª ¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤ï¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î³Þ¤Ï»×¤ï¤ÌºÒÆñÈò¤±¤Î¤¿¤á¡£ÆÁÍø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°û¿©¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÆÁ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¡ÊÂç¤¤ÊÌÜ¤Ï¡ËÊª»ö¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ÈÈ¬Áê±ïµ¯¡É¤È¤¤¤¦8¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÈ¬Áê±ïµ¯¤È¤Ï¡¢¿®³Ú¾Æ¤¿¤Ì¤¤¬»ý¤Ä8¤Ä¤Î±ïµ¯¤Î¤³¤È¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¾Ð´é¤ÏÉþ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¡¢Èø¤Ï½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤ÐÁ´¤ÆÎÉ¤·¡¢ÄÌ¤¤Ä¢¤Ï¿Í¤«¤é¿®ÍÑ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢Âç¤¤ÊÊ¢¤ÏÎäÀÅ¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê·èÃÇÎÏ¤òÉ½¤¹¤Ê¤É¡¢±ïµ¯¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤´Íø±×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
°ìµ¤¤ËÆæ¤¬²ò¤±¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ø¤Ù¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤Ì¤Áª¤Ó¡ª ¤É¤ì¤òÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤â¤Î¤ò¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¡È¤Ä¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Á¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Á¡£
Çº¤à¤³¤È40Ê¬¡£¤ä¤Ã¤È¡¢Ï¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª ¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£2¿Í¤È¤âÇúÇã¤¤¡ª
Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤¿¤Ì¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¿¤Ì¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¹¬±¿¤ÏË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡£¤¹¤ë¤Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡ª
¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Å¡Á¤¤♡¡×¤È´¶·ã¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤âÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤Ì¤Çã¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡Á¡£
¡Ö¤¿¤Ì¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡ª ¼¡¤Ï¤¿¤Ì¤°Ê³°¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥í¡¼¥Ê¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Æ¤Í¡Á¡ª
