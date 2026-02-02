＜ワンオペ疲れた＞6歳と3歳の子どもの夕ご飯にカップラーメンはアリ？罪悪感が消えません
旦那さんが仕事で忙しく、ママ1人で子どもたちのお世話をするとなったら、ママも心身ともに疲れてしまうでしょう。夕ご飯の準備が辛く感じることもあるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『夫の仕事が忙しく、ワンオペで心身ともに疲れて動けず、ご飯すら炊けません。6歳と3歳の子にカップラーメンはありえないですよね？ ちなみにこれまでカップラーメンを夕ご飯で出したことはありません』
1食くらい全然「アリ」だよ！
『アリだよ。1食くらいカップラーメンで大丈夫』
『たまにならいいんじゃない？ 昼にカップラーメンにするのもあり得るわけだし』
夕ご飯をカップラーメンにするのは問題なし！ そのような意見が届いています。毎日3食カップラーメンでは栄養のバランスが気になりますが、投稿者さんはこれまで夕ご飯をきちんと考えて作ってきたのでしょう。今回は緊急事態。カップラーメンでしのぐことにママたちはポジティブな意見を持っています。
『昼ならいいけれど、夜はないな。個人的に』
一方で、お昼ご飯にカップラーメンはアリでも、夕ご飯には出さないというママもいます。栄養バランスを考えたメニューをしっかりと食べてほしいという気持ちからでしょう。お昼ご飯だったらカップラーメンでもいいと考えるのは、夕ご飯までのつなぎのような役割からかもしれませんね。
カップラーメン、子どもたちは喜ぶかも
『疲れているときや病気のときくらい、カップラーメンでも大丈夫よ。意外とカップラーメンを出した方が、子どもたちが喜ぶこともあるよ。私も仕事が忙しいときにお弁当を買って帰ったら、子どもたちに喜ばれた。気持ちは複雑だけれど、ゆっくりできるよ』
『普段あまり食べられないカップラーメンが出てきたら、お子さんたちも喜ぶんじゃないかな。私も小さいときに滅多に食べられないカップラーメンが出てきたときは嬉しかった』
投稿者さんの家ではカップラーメンはあまり食べる機会がないようです。だからこそ、カップラーメンが出てきたら子どもたちは案外喜ぶかもしれません。普段食べていないものですから珍しさもありますし、たまに食べるカップラーメンは美味しいものですよね。子どもの頃のことを振り返り、「カップラーメンが出てきて嬉しかった」とコメントをしてくれたママもいます。
食事の用意ができない日もある。手抜きご飯は他にも……
『そんな日があったっていいじゃん。疲れたときには無理をせず、適度に力を抜いてあまり頑張りすぎないようにね』
毎日仕事や家事をこなしているママは、心も体も疲れてしまうことがあります。ご飯の準備をする気力もなくなるのは仕方ないことですね。投稿者さんのように、お湯を注ぐだけのカップラーメンにしようと思うこともあるでしょう。「ちゃんとご飯を作れていない」という罪悪感もあるかもしれませんが、上手に休みをとって、心身ともに疲れを回復させることが先決ではないでしょうか。
また、今後もこのような状況になる可能性もあります。そのときの備えとして、他のママたちからもアドバイスが届いています。
『わが家は冷凍食品も買い置きしていて、必要なときは使っているよ』
『私はレンジでチンのピラフや炒飯、パスタ、グラタンの方が楽かな。疲れたときのために買い置きしているよ』
カップラーメンはお湯を注ぐだけでできる簡単なメニューですが、他にも冷凍食品やレトルト食品などをそろえておくのもよさそう。電子レンジで加熱するだけで食べられる炒飯やグラタン、うどんや蕎麦、パスタなどもありますよね。投稿者さんや子どもたちの好みに合わせて買っておくと、いざというときに頼れる存在になってくれそうです。