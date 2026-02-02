¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×à¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëá¤ÎÍ³Íè¤Ï²ø½Ã¡©±ßÃ«¥×¥í¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Û¥ó¥È¡©¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î±ßÃ«¥×¥í¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¤Ë¡ÖºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤±¤Ð11Ç¯¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢TBS¤Ç1971Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿à¸ÅÂå²ø½Ã¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëá¤Î¼Ì¿¿¤¬¡£
¡¡Æ¬¤¬²¼¤Ë¡¢Èø¤¬¾å¤Ë¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Ê³°¸«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èø¤ÎÀè¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥È¥²¤¬ÊÂ¤ó¤À2ËÜ¤ÎÊÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªºîÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÃÏÄì²ø½Ã¥°¥É¥ó¡×¤ÎÊá¿©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î²ø½Ã¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î1¤Ä¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤Î¸ì¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê(½ôÀâ¤¢¤ê)¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬À©Äê¤·¤¿2·î2Æü¤Îà¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆüá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆü¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¸ì¸»¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±·¿¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤³¤Î²ø½Ã¤¬Í³Íè¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡©¡×¡Ö2·î2Æü¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆü¤Ê¤Î¤«¡Ä½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤³¤¤¤Ä¤¬Í³Íè¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î²ø½Ã¤³¤½²æ¤é¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¡Ö´é¤ò¸«¤ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£