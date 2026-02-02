人気ボカロP・r-906が紡ぐSF長編小説『観測記録』が2月2日に発売！ 豪華イラストレーターによる記念イラスト公開、サイン本予約も殺到

SNS総フォロワー数30万人を超える人気ボカロP・r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ）執筆のSF長編小説『観測記録』が2月2日（月）に株式会社KADOKAWAより発売されました。

本作は、代表曲「匙ノ咒（さじのまじない）」などの楽曲群で知られるr-906が、自らの音楽作品に宿る独創的な世界観を一つの壮大な物語として描き出したものです。物語の舞台は、特殊な“扉”を通じて物語世界を“観測”する研究室。研究員Jが、現実世界に迷い込んだ盲目の少女と出会い、彼女を救いたいという私情と研究者としての大義の間で葛藤する姿が描かれます。読者自身が“観測者”として物語の結末を見届ける、没入感の高い構成が特徴です。

発売前からSNSを中心に大きな反響を呼んでおり、事前に募集されたサイン本とアクリルブロックのセットには想定を上回る予約が殺到。r-906の音楽ファンのみならず、SF小説好きからも熱い視線が注がれています。

また、発売を記念して、いえぬ、はきゅ、パンチ、Machiyoh、ミツ蜂、Pensil.といった人気イラストレーター6名による描き下ろしイラストも公開されました。各章のエピソードとリンクしたこれらのイラストは、小説の世界をより深く彩っています。総合芸術系ボカロPとして多角的な活動を続けるr-906が放つ、音と文字が交差する新たな表現の到達点に注目が集まります。

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月2日（月）にSNS総フォロワー数30万人超のボカロP・r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ）執筆の小説『観測記録』を発売いたしました。

先鋭的な楽曲で現在のボカロシーンを牽引してきたr-906が、その楽曲の物語性を活かしつつ、一つの大きなストーリーとして描いた小説。

総合芸術系ボカロP・r-906の紡ぐ美しい世界を堪能できるSF長編です。

【発売前から大きな反響】

本書の発売が告知されてから、早くも「本当にめちゃくちゃ嬉しい」「なんとSF長編」「タイトルだけでいくつかの曲が想定できる」と、XやYouTubeのコメント欄で話題沸騰中。

事前に予約を募ったサイン本とアクリルブロックのセットは、想定を大きく上回るお申し込みをいただきました！

【あらすじ】

舞台は“扉”で物語世界を“観測”する研究室。

研究員Jは、物語から現実世界に迷い込んだ盲目の少女と日々を共に過ごすことになる。

少女を元の世界に帰すという大義と、少女を救いたいという個人的な感情の間でJは葛藤する。

少女の言葉は、フィクションか、現実か。

“観測者”の貴方がその結末を選ぶ。

【目次】

01 約束の海

02 “観測”

03 件の少年

04 包帯

05 星見の塔

06 散歩

07 鋏の音

08 其々

09 匙ノ咒

10 反目

11 未題

12 現実

【発売記念イラスト】

人気イラストレーター いえぬさん・はきゅさん・パンチさん・Machiyohさん・ミツ蜂さん・Pesnil.さんによる発売記念イラストが到着！

各章の内容とどうリンクしているのか、要注目です。

01 約束の海 illustration by いえぬ @ienu0ienu

03 件の少年 illustration by はきゅ @krkr_9Nosee_

05 星見の塔 illustration by パンチ @punch6789

07 鋏の音 illustration by Machiyoh @Machiyoh

09 匙ノ咒 illustration by ミツ蜂 @roundbee08

観測者 “I” illustration by Pensil. @to_rishima

【書誌情報】

書名：観測記録

著者：r-906

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年2月2日（月）

判型：四六判

ページ数：352ページ

ISBN：978-4-04-897932-0

発行：株式会社KADOKAWA KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞

【プロフィール】

著者：r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ） 音楽家。合成音声を用いた楽曲制作を主な活動としながらも、イラストレーション、アニメーション、映像制作、DJ、小説執筆など、興味の赴くまま活動の幅を広げている。小気味良いリズムと印象的なメロディ、そのキャッチーさに相反する様な叙情的、内省的な歌詞が特徴。制作する楽曲ジャンルも多岐に渡り、合成音声ソフトの公式デモソング、他アーティストや音楽ゲームへの提供楽曲、映画主題歌などを手掛けている。 ・公式サイト：https://arukuremu.com/ ・YouTube：https://www.youtube.com/@r-906 ・ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/79470667 ・X：https://x.com/arukuremu