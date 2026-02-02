2月2日は新潟市で湿った雪がしんしんと降りました。3日の天気はどうなるのか…石黒菖気象予報士の解説です。

2日夕方までの2日間ですが、中越や下越を中心に雪雲の通り道となっていまして、柏崎市など平地でも40cm以上降ったというところがあります。



2日は南から回り込むように雪雲が入ってきていまして、新潟市でも雪が積もりやすいパターンとなっていました。



積雪の深さは魚沼市守門で3mを越えました。長岡市で128cm、新潟市中央区でも23cmとなっています。





2日夜も雪の積もりやすい天気が続き、上越も雪が強まります。注意が必要です。ただ、3日以降は傾向が変わります。4日は立春、暦の上では春となりますが、暦に合わせるかのように気温が一瞬上がるんですね。ただそれも束の間、週末はまた一段と強い寒気が入ってきそうです。注目は最高気温です。3日以降は右肩上がりで、木曜日は11℃と3月中旬並みですね。暖かいまではいかなくとも、寒くないくらいで、少しホッと出来そうですね、そうなると雪解けが進みますので、なだれに注意が必要です！ここが今週の頂点で、週末に向けて一気に下がっていきます週末は大雪の目安となるかなり強い寒気が入りますので、風の向きによっては平地も大雪の可能性あります。2月8日の日曜日といえば衆院選の投開票日ですが、移動が大変なことを想定すると、期日前投票も検討した方が良いかもしれません。2日夜は日中と風の向きが変わりまして、あまり雪が強まっていなかった上越方面から中越の山沿い活発な雪雲がはりつきます。3日の朝にかけて上越方面そして中越の山沿いを中心に積雪が増えるでしょう。ただ、朝になると、雪の降り方は落ち着きまして、雪の範囲は狭くなっていくでしょう、日中は降ってもにわか雪の見込みです。