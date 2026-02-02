衆議院議員選挙は今月8日の投開票まで1週間を切りました。鹿児島県内4つの選挙区の候補者紹介、今回は鹿児島4区です。

届け出順に

▼参政党新人の桐原郁生さん(57)

▼国民民主党新人の中村寿さん(59)

▼社民党新人の伊藤周平さん(65)

▼自民党前職の森山裕さん(80)

が立候補。

過去最多の4人による攻防が繰り広げられています。

【桐原郁生 候補(57) 参政・新】

参政党新人の桐原郁生さんは、沖永良部島・知名町出身の57歳です。南さつま市の福祉施設に勤務し、初めての選挙を戦っています。

（桐原郁生 候補(57) 参政・新）

「私は税制を守ろうとはしない。必要があれば税制は考えていく。一番守らないといけないのは国民の皆さんじゃないですか」

参政党が4区に候補を立てたのは初めてで、既存政党の批判票や浮動票の獲得にも力を入れています。

（介護職40代）

「福祉のことをよく知っている人、この業界をよくしてもらいたい」

（介護職40代）

「既存の政党が今まで政治を行ってきて、30年間変わらなかったことを桐原さんが変えてくれると思う」

桐原さんは、消費税の廃止や積極財政による経済成長、子ども1人当たり月10万円の教育給付金の支給などを訴えています。

（桐原郁生 候補(57) 参政・新）

「減税と積極財政を第一に考えている。まず経済がしっかりしないと、社会保障の問題もクリアしない。社会保障が前提ではなくて、根幹に経済の問題をしっかりしようと伝えていきたい」

【中村寿 候補(59) 国民・新】

国民民主党新人の中村寿さんは、志布志市出身の59歳です。東京で貿易会社を経営したあと、国民民主党の公募に応募して初めての選挙を戦っています。

（中村寿 候補(59) 国民・新）

「将来の日本、鹿児島に希望が持てる。そういう社会にしたい。頑張った人が頑張った分だけ報われる社会。そういった社会を私は目指したい」

国民民主党が鹿児島で国政選挙に候補を立てたのは初めてです。「与党でも新党でもない独自路線」を強調し、初の議席獲得を目指します。

（自営業40代）

「子ども関係のことは頑張ってほしい。（国民民主党を）今までも応援していたし、4区に出してくれた。応援している」

（80代）

「よそ（県外）で仕事をしていた人がこちらに帰ってきて盛り上げようということに、みんな喜んでいる」

中村さんは、消費税の一律5%への引き下げや、社会保険料の負担軽減などを訴えています。

（中村寿 候補(59) 国民・新）

「鹿児島4区は自民党の候補者と特定の野党の候補者だけだったので、私が国民民主党の公認候補として出馬するのはとても意義のあること。『働く人を応援する。もっと手取りを増やす。子育て世代を応援する。』そこを中心に訴えていきたい」

【伊藤周平 候補(65) 社民・新】

社民党新人の伊藤周平さんは、山口県出身の65歳です。旧労働省などに勤務したあと、社会保障を研究し、鹿児島大学法文学部の教授を務めています。

（伊藤周平 候補(65) 社民・新）

「若い人も高齢者もみんな大変。みんなの暮らしや何かあったときの生活を支えるのが社会保障。命、みんなの暮らしや社会保障を立て直す」

社民党はこれまで4区で厚い保守地盤に阻まれてきましたが、支持拡大を目指して選挙区内を精力的に回っています。

（70代）

「やっぱり護憲。（社民党が）ぶれないというのが一番期待している」

（70代）

「原発の反対は貫いてほしい」

伊藤さんは食料品の消費税廃止や、最低賃金の1500円への引き上げなどを訴えています。

（伊藤周平 候補(65) 社民・新）

「物価高で非常に生活が苦しい。社会保障が削減されて医療費の負担が重い。いろいろなかたちで鹿児島に住んでいる人たちも含めて生活が苦しい。そういう人たちを何とか救いたい」

【森山裕 候補(80) 自民・前(8)】

自民党前職の森山裕さんは、鹿屋市出身の80歳です。衆院選では2004年以降、8回連続で当選していて、農林水産大臣や党の幹事長などを歴任しました。

（森山裕 候補(80) 自民・前(8)）

「若い人たちが誇りを持って、わが国の食料安全保障はわれわれが担うんだという気持ちになって、頑張ってもらうことが大事」

前回の衆院選で選挙区に入ったのは1日でしたが、今回は各地で集会を開いて組織票の上積みを図っています。

（70代）

「地元から強い議員を出して、少しで地方のために頑張ってほしい」

（建設業20代）

「（若い人が）地元に戻ってきたいと思ってもらえるように雇用をつくってほしい」

森山さんは経済成長を通した賃上げによる物価高対策や、児童手当の拡充などを訴えています。

（森山裕 候補(80) 自民・前(8)）

「物価高対策は今まで当初予算、補正予算でもしっかりやってきた。減税だけが先行し、いろいろな社会福祉や地方交付税の財源がおかしくなるようなことがあってはもたない」

過去最多の4人が立候補した鹿児島4区。前職に新人3人がどこまで切り込めるのか。攻防が続いています。

・