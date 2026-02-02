将棋の永瀬拓矢九段が２日、東京・立川市の「ホテル日航立川」で第７５期王将戦七番勝負第３局の前夜祭に出席した。

２期連続で藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に挑戦するシリーズ。前期の王将戦に続き、名人戦、王位戦でも戦い、２日制対局では４回目の顔合わせ。これまでは藤井に３勝され、カド番になってから勝利していたが、今期は第１局で快勝。第２局は敗れたが、１勝１敗のタイで第３局を迎える。

王将戦は３回目の挑戦。初挑戦となった第７０期王将戦では、渡辺明九段に対し３連敗でカド番に追い込まれてからの第４局（結果は勝利）。「立川立飛対局は重要だということを教えていただきましたので、肝に命じて挑んでいます」と明かすと、場内は笑いに包まれた。その後は切り替え、「ここまで１勝１敗で、ここからまた五番勝負となります。明日は先手番ということで、積極的にまた全力で頑張りたい」と意気込んだ。

永瀬と言えば、将棋の対局だけでなく食事、おやつの量でも注目を集める。勝負飯については「昨年はうなぎを２日連続いただいたのですが、今回は違う試みで違うおいしいものをたくさんいただきたい」。「飲み物も豊富に用意していただきまして、私が頼む数が多いのですが、（種類が多すぎて）私を持ってしてもかなり厳しいと思う。事前にかなり考えてきましたので、飲み物や食べ物に注目して見ていただけたら」と呼びかけると、再び笑いが起こった。

対局は３日から同市内の「オーベルジュときと」で行われる。永瀬の先手で始まり、持ち時間は８時間（２日制）。