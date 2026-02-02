将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝が２日、東京・立川市の「ホテル日航立川」で第７５期王将戦七番勝負第３局の前夜祭に出席した。

２期連続で永瀬拓矢九段を挑戦者に迎えたシリーズ。前期の王将戦に続き、名人戦、王位戦でも戦い、２日制対局では４回目の顔合わせ。これまでは藤井が３連勝してきたが、今期は初戦を落とすことに。それでも第２局で勝利し、連敗は回避。１勝１敗で第３局を迎える。

５年連続５回目となる立川対局の印象を「いずれも第３局、または第４局でして、こちらに伺うと王将戦の中盤戦の要所を迎えた気持ちが強くなります」。「本局も第３局ということで、大きな一局になりますので、より気持ちを高めて対局に臨みたい」と意気込んだ。

対局場となる「オーベルジュときと」は昨年「１ミシュランキー」を獲得した名店。３年連続で訪れる藤井は「オーベルジュという名の通りお食事がすばらしくて、毎年メニューを工夫していただいて、対局にピッタリなお食事とおやつをご用意いただいて、その点も大きな楽しみになっています」と笑顔。「温泉まであるということで、それらで疲れを癒やしながら集中して皆さんに熱戦をお見せできるよう頑張りたい」と誓った。

対局は３日午前９時に永瀬の先手で始まる。持ち時間は各８時間。２日制。