秋田朝日放送

秋田県内は北部を中心に記録的な大雪となっています。観測史上１位の積雪を記録したところもあり、交通機関などに影響が続いています。

雪が大きくせり出したアーケードの屋根に…歩道の様子が全く見えないほど道路脇に高く積まれた雪…秋田県北部では最長・最強寒波がやってきていた１月下旬から一気に積雪が増えはじめました。北秋田市鷹巣では、１月３１日に１６０ｃｍ、鹿角市では２日１４６ｃｍと観測史上１位の積雪を記録しました。

秋田県内では除雪中の事故が相次いでいます。県などによりますと、２月１日までに屋根からの落雪や雪下ろし中の転落で１１人が亡くなっていて、県は雪下ろしの際のヘルメット着用や命綱をつけることを呼び掛けています。

交通機関への影響も出ています。バス停は雪に埋もれ、寄せられた雪で道幅が狭くなっています。大館市に本社を置く「秋北バス」はバスがほかの車両とすれ違うのが難しく遅延が生じていたことや路面状況が悪く運行の安全性が保てないことなどから、１月３１日、２月１日に続いて２日も大館市や北秋田市などを走る一般路線バスの多くを運休としました。

秋田県は１月３０日に「道路雪害対策本部」を設置しました。国や県の関係機関が連絡を密にすることで応援体制などを作り除雪作業を強化しようとしていますが、まだ除雪が追いついていないのが現状です。秋北バスは３日も大館市内の路線バスなどで始発から運休することが決まりました。

影響はＪＲの在来線にも及んでいます。１月３１日に鷹ノ巣駅で撮影された写真には線路に６０ｃｍ以上の雪が積もっている様子がとらえられています。雪が多く除雪しても追いつかない状況で、２日も奥羽線や五能線などに運休や遅れが出れました。また、秋田内陸線は阿仁合から角館間で終日運休となるなどしました。３日もこの区間は終日運休が決まっています。

秋田県内は３日日中は雪が止む見込みですが、交通機関への影響は続く見込みです。今後の情報に注意してください。