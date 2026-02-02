SUPER BEAVER、『新劇場版 銀魂』主題歌「燦然」をフルサイズでテレビ初披露 熱いバンドサウンドに「めちゃくちゃライブで盛り上がりそう」「最高すぎた」
ロックバンド・SUPER BEAVERが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演し、11日にリリースされる新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初披露した。
「燦然」は、13日から全国公開される映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。番組では壮大なスケール感を持つ楽曲を、ソリッド＆エモーショナルなバンドサウンドで表現。ギターの鮮やかなフレーズ、躍動感あふれるベースとドラム、そしてボーカル・渋谷龍太の情感豊かな歌声によって、楽曲の持つ力強さが際立つパフォーマンスとなった。
パフォーマンスを受けてSNS上では、「めちゃくちゃライブで盛り上がりそう」「最高すぎた」など、楽曲や演奏への反響が多数寄せられている。
