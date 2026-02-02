髪型を変えて人生が変わったという女性が登場、スタジオで顔出しをすると「透明感がすごい」などと絶賛の声が上がる場面があった。

【映像】吉岡里帆似女性の“垢抜け”ビフォアフ写真

2月2日にABEMA『恋髪オーディション』の特別映像が配信され、“女性の恋を髪から輝かせる”というコンセプトから、髪型を変えたことで実際に“人生が変わった”女性が登場した。

「大学時代、一目惚れしてずっと片思いしていた方がいたんです」と話す、橘ひとみさん。彼に振り向いてもらうため、勇気を出して「その人の好きな髪型」に変えることを決意。結果、恋には発展しなかったものの、「自分に自信がついて、新しい恋に進もうと思えるようになって、恋をたくさんしました」と前向きな変化を語った。

橘さんは、似ていると言われる芸能人がいるという。そこで「吉岡里帆」の名前が挙がると、スタジオは「あの伝説の…!?」「美人さんだ」とざわめき立つ。

また、本人が顔出しをすると、「似てるー！！」「めっちゃ似てるんですけど！」と驚きの声があがった後、「超可愛い！」「透明感がすごい。ザ・憧れのお姉さん」「モテないわけがない」と絶賛コメントが相次いだ。

さらに、その前には元乃木坂46の西野七瀬似の女性が登場していたことから、「2人でアイドルやってほしい。ユニット」との要望もあがっていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が初MCを務める。