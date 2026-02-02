エクセルの名品「スキニーリッチシャドウ」が進化！絶妙ブラウンで推し色が見つかる《全色スウォッチ》

メイクアップブランド「エクセル」から、2026年2月17日に極上4色シャドウ「スキニーリッチシャドウ N」が新たに発売されます。

発売に先駆けて、2月3日からエクセル公式オンラインショップとAmazon、10日から「新宿三丁目ロフト」で先行販売がスタートします。

東京バーゲンマニア編集部は、25年12月に行われたエクセルを含む常盤薬品工業のブランド新製品発表会に参加。今回は、進化した「スキニーリッチシャドウ N」を紹介します。

お気に入りのブラウンが見つかる7色

肌なじみの良いブラウン〜ベージュ系のカラーが揃った、捨て色なしの4色パレット「スキニーリッチシャドウ」が、今回「スキニーリッチシャドウ N」としてリニューアル発売されます。

色展開・ツヤ感・密着力すべてがパワーアップ。今回のリニューアルでは、1つのパレットを構成する4色の中でも、単色ごとの美しさや発色の度合い、色の濃淡までもが見直されています。

伸びが良くなったことで、よりなめらかにぼかしやすくなりました。また、くすみをカバーするトーンアップパールが絶妙なバランスで配合され、繊細で上質なツヤめきのある目元を演出します。そして、フィットオイル（リンゴ酸ジイソステアリル）配合で粉飛びせず、しっとり溶け込むような密着感があり、見たままのくすみのない美しさが続きます。

ベーシックなメイクも、いつもとはちょっと違うメイクも楽しめるアイシャドウパレットに仕上がっています。

今回のリニューアルでは、パッケージにも変更点があります。上質なブラウンパッケージになります。また、これまでよりプラスチック使用量が17％削減され、環境にやさしい仕様になっています。

さらに、コンパクトになったことで手にフィットしやすく、メイクポーチに入れて持ち運びもしやすいサイズ感に進化しています。

そんな「スキニーリッチシャドウ N」のカラーは全部で7色。「スキニーリッチシャドウ」でも人気だったカラー4色を踏襲しながら、イエベさん・ブルベさんに合いやすいカラーに加えて、ニュートラルカラーが登場します。

さまざまな肌トーンに対応した選びやすいラインアップに

「スキニーリッチシャドウ N」に進化しても、捨て色なしのカラーが揃っています。

左上（A）はトーンアップベースカラー。目元を明るく整える色みで、上下のまぶたの中央に重ねると立体感がアップします。

右上（B）のニュアンスカラーは、輝度の高いパールが配合され、印象をぱっと変えてくれます。下まぶたにひと塗りすると、自然な涙袋が完成します。

左下（C）は深めのニュアンスカラーで、まぶたに奥行きを生み出してくれます。単色使いすると、深みのあるモードな印象も作ることができます。

右下（D）は、旧品「スキニーリッチシャドウ」よりも少しやわらかい発色のシェードカラーです。目尻側に補足ふんわりと影を足すと目幅が拡張されたような仕上がりに。

カラーラインアップは以下の通り。

・SK01 トゥルーブラウン

「スキニーリッチシャドウ N」の新色。黄みにも青みにも寄っていないニュートラルなベージュ〜ブラウンカラーが揃っています。

さまざまなシーンで使いやすい淡さのある色みで、肌色を問わない究極のニュートラルカラーです。

カラー展開が多いのもあり、どの色を選ぼうかと悩みがち。エクセルの担当者によると、7色あって「どれを選ぶか迷ったときに、とりあえず手に取れる」ような色になっているとのことです。

・SK02 フォギーブラウン

こちらも「スキニーリッチシャドウ N」の新色で、少し青みに寄ったグレージュブラウン。ブルベさんのメイクにぴったりのカラーです。

淡めの配色で上品に仕上がります。ブルベさんが何を使おうか悩んだときにも、おすすめのカラーです。

・SK03 ロイヤルブラウン

旧品「スキニーリッチシャドウ」のSR03を引き継いだカラーです。

ほんのりピンクニュアンスのカラーで、大人っぽさのある優しげな印象に仕上がります。

・SK04 ベージュブラウン

旧品「スキニーリッチシャドウ」のSR01を引き継いだカラー。ナチュラルな印象に仕上がる肌なじみの良いベージュブラウンカラーです。

やや黄み感のある配色ですが、ベーシックなカラーが揃っているので、1つ持っておくとオールマイティに使えそう。

・SK05 アプリコットブラウン

オレンジシャドウ好きさんにはたまらないカラーが入った新色です。

温かみのあるカラーで、明るく華やかさのある印象に仕上がります。

・SK06 センシュアルブラウン

旧品「スキニーリッチシャドウ」のSR06を引き継いだカラーです。

深みを感じられる青み寄りのバーガンディーブラウンは、大人っぽさのある上品な印象に。

・SK07 ピオニーブラウン

旧品「スキニーリッチシャドウ」のSR10を引き継いだカラー。パープルみのある青み寄りピンクブラウンです。

オフィスメイクにも使えそうな甘くなりすぎないピンクカラーです。

価格は各1650円。

旧品の「スキニーリッチシャドウ」の良さを活かしながらも進化した「スキニーリッチシャドウ N」。ベーシックなメイクはもちろん、いつもとは違うメイクにも挑戦したくなるカラーが揃っているので、お気に入りのブラウンアイシャドウがきっと見つかるはず。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ