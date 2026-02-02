2月8日に衆議院選挙の投開票が行われます。選挙で浮かび上がる社会の課題を、新潟の現場から見つめます。



今回は「人口減少×選挙」について。就職で新潟を離れる人、結婚・出産に踏み出せない人……県内の人口減少の背景には若者の将来への不安が潜んでいました。

■進学を機に関東へ 新潟市出身の大学生

雲一つない青空の下でサッカーを楽しむ若者。新潟市出身の平井壱弥さん、20歳です。





■「今後どうなっていくのか不安」選択肢を広げるため関東での就職を検討

進学をきっかけに神奈川県に住み大学の体育会サッカー部で毎日練習を行っています。平井壱弥さん「新潟だったら雪の上なのでボールあまり蹴れなくて。やっぱこっちだとずっと晴れているので、いっぱいできて、うまくなれるかなと思ったので」部活仲間の多くは関東出身。一緒に過ごしていく中で平井さんも、関東の良さを感じ始めていました。＜部活仲間との会話＞部活仲間）「どうなの？こっちの方がいいと思う？」平井さん）「こっちの方がいいと思っちゃうよね、やっぱり。田舎育ちで都会見たらそう思っちゃった」部活仲間）「就職先もいっぱいあるよね」新潟県の人口は1998年の249万人をピークに減少。2024年には210万人となり減少率は過去最大となりました。

こちらは、年代別で県内の人口の移動を表したグラフです。黒いラインより上が「転入超過」、下が「転出超過」を表しています。男女ともに10代、20代の若者の転出が目立っています。そのうち、転出先として半数以上を占めているのが関東です。



大学では経済を学んでいる平井さん。現在は大学2年生で、この春から始める就活では関東の企業を見ているといいます。そこには、将来の社会への不安も……



平井壱弥さん

「今後どうなっていくかっていうのが、みんなわからなくて怖いと思うので。関東には大手というか大きい会社がたくさんあって、選択肢がいっぱいあるので」



場所によって未来の可能性が制限されないよう、選択肢を広げたいと話す平井さんに、母の路子さんは。



母・路子さん

「寂しさもありますけど、でもやっぱりやりがいをもって仕事をしてもらいたいので、場所はこだわらなくてもいいかなと私は思っていました。仕事の選択肢がたくさんあれば、みんな新潟にも来る可能性はあるかなと思いますけど」

■「新潟で働きたい」地元に残ることを決めた専門学生

一方、新潟に残ることを決めた若者も……



新潟市出身の原田紗季さん、20歳です。新潟市内の専門学校に通い園芸やフラワー装飾について学んでいます。



原田紗季さん

「お花大好きです。同じ花材を使っていても作る人によって全然雰囲気が違くなるのが、すごく面白くて大好きです」



専門学校2年生の原田さん。花を扱う職種を中心に就活を行い県内のスーパーから内定をもらいました。中でも仕事選びの基準にしていたのが……



原田紗季さん

「就活の軸で、大好きな新潟で働きたいっていうのは書いてましたね」



”生まれ育った大好きな新潟県で働きたい”



しかし一時は、関東への就職に憧れを抱いていた時期もあったといいます。



原田紗季さん

「見ると華やかで、惹かれる企業たくさん見て、いいな、私もこんなところで働けたらなって揺らいだ気持ちもあったんですけど、周りの近くの友達とか先生方、家族みんなが支えて助けてくれた、そんな経験があって、じゃあ今度は私が地元新潟県で、誰かを助けられたらなっていう思いが強くて」



家族や友人との時間を大切にしたいという思いで県内での就職を決めた原田さん。しかし、同世代には地元を離れる人も多く、新潟の未来に危機感を感じています。



原田紗季さん

「新潟県に残る人が少ないと、どんどん町も衰退してしまうんじゃないかとか、将来新潟県ってどうなってるんだろうみたいな漠然としてますけど、不安はありますね」

■結婚や子育ての障壁となっているものは？若者の本音

人口の変動の要因には、転入者が転出者を下回る「社会減少」と出生数が死亡数を下回る「自然減少」という2つの側面があります。どちらも20年以上連続となっていますが、2008年からは自然減少数の方が上回っています。



県内の婚姻数は減少傾向に歯止めがかからず、2024年は6352組。婚姻率は3.1％で、全国ワースト6位タイでした。これに伴い出生数も減少しています。



県も対策を講じています。去年9月、人口減少問題について県を挙げて取り組もうと行政や経済界、労働界などを巻き込んだ「県民会議」を設立しました。



その活動の一環で行われたのが……



＜司会＞

「出会いや結婚に対する意識や課題を探る場として、この若者座談会を開催することになりました」



県内在住の10代～30代を対象に行われた若者座談会です。テーマは新潟での「出会い、結婚」について。障壁となっているものを探る狙いで意見が出しやすいよう仮想空間、メタバースを使って行われました。



参加者

「私が育休とったときにその間私のことを補填できるのかなとか」



「物価高なこの日本で自分以外にお金を使うことは、ちょっといまありえない」



「子育てしていくうえで、どこに住むかで自分の子供の選択肢を増やせるかどうかっていう観点はすごい大事だと思っていて」





意見として出てきたのは、金銭的な懸念や地方の選択肢の少なさについて。いまの環境では不安を感じて前向きになれないという意見が多く出ました。

■安心して暮らせる社会のため…一票に託す思い

不安を解消し安心して暮らせる未来のためにどんな政治を望むのか。2月8日の衆院選に託す思いを聞きました。



参加者

「保障だとか支援、そういうところで財源をさいてくれたりすると、国民のことを考えてるし、国民のその先のことを考えてくれてるのかなという印象が持てる」

「社会保障の構造をどうにかしてくれるような政策としてはありがたいですし、絶対的な国としての安心感があってからこそ、みんな結婚したいなと思うようになると思っているので」





大学進学を機に関東で一人暮らしを始めた新潟市出身の平井壱弥さん。



平井壱弥さん

「親には夜遅くとか部活で帰ってきたときも、皿洗いをやらせちゃってたので、申し訳なかったなと思って感謝してます」



一度ふるさとを離れますがいつかは自分が家族をサポートするために新潟に帰りたいと話します。



安心できる明るい未来のために……2年前選挙権を得てから選挙があれば投票には行っているといいます。



平井壱弥さん

「ちょっとは自分の一票で左右されるかなと思って、将来的にみんなが困らないような社会にしてほしいので」



人口減少の背景にある若者の不安。投じる一票に未来への希望を託します。