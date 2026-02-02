新スタジアム整備をめぐり、秋田県・秋田市・ブラウブリッツ秋田の3者による協議が、2025年12月に再開しました。

再開後初めての協議は12月24日に非公開で行われ、市が、新設と改修それぞれの事業費等を試算した結果を報告しました。



市に情報開示請求したところ、協議の要旨をまとめた資料が1月29日に開示されました。

資料の全文と、協議後の取材に応じたブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長のインタビュー取材の映像を再掲載します。（12月29日配信の映像と同内容）





*****************************【協議実施日時・場所】2025年12月24日（水）午後2時55分～午後4時30分 県庁総合庁舎5階604号会議室【出席者】＜秋田県＞ スポーツ振興課5名＜秋田市＞ スポーツ振興課5名＜ブラウブリッツ秋田＞ 岩瀬浩介社長や役員など4名【議事】交付金の活用方法などが中心であったが、その他の主な発言は以下のとおり＜秋田市＞・市としての方針は「ASPスタジアムの改修は行わず今後も維持する」、「仮に公設で整備するとしても、本市が単独では事業主体とはならない」、「事業主体とならない場合、原則として、新たなスタジアムの維持管理費は負担しない」。・この方針を踏まえ、考えられる整備手法としては「民設」「県単独」「県市共同」になるかと思うので、県とブラウブリッツ秋田それぞれで検討していただき、この3つの整備手法に対する考え方を示してもらいたい。・次回の会議は、県とブラウブリッツ秋田の方針が定まった後で、県に開催してもらいたいと考えており、調整をお願いしたい。＜秋田県＞・県としては、建設的に議論を進めていきたいと考えている。・市が公園管理者であるため、県市共同の場合でも、市が主体となるのが自然ではないか。＜ブラウブリッツ秋田＞・来年（2026年）2月のライセンス申請までに、この協議で一定の方向性を出したいが、可能であれば、2月までに県と市がトップ会談を行ってほしい。・他市の首長を表敬訪問した際、ホームタウンとして応援するとのことであったが、「事業主体や施設の概要がはっきりしてからの対応となる」とのことであった。・民間として財源を集めていく必要性は十分理解しており、今後クラブとしても資金調達に努めたい。*****************************1月29日に開示された「12月24日の協議の要旨をまとめた資料」をそのまま掲載しています。映像は、12月24日の協議後に行われた岩瀬浩介社長のインタビューの様子です。なお、次回の3者による協議は、2月以降になる見通しです。