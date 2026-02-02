台日の「楽天」が交流深化 モンキーズの投手ら、イーグルスのキャンプに参加／台湾
（台北中央社）台湾プロ野球、楽天モンキーズは2日、投手やコーチなど11人が、沖縄県の久米島で行われている東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプに参加すると発表した。両球団の交流を深めるのが目的だとしている。
モンキーズは先月31日の春季キャンプ開始セレモニーで、イーグルスとの双方向交流深化の計画を始動すると発表していた。
モンキーズからは今月7日から11日まで、鄭兆行2軍監督と王溢正投手コーチ、洪全億トレーニングコーチ、投手の朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊がイーグルズのキャンプに参加する。他にスコアラーなど球団スタッフ4人も同行する。
また、イーグルスのアンバサダーを務める元選手の銀次さんと岡島豪郎さんが、北部・桃園市で開催されているモンキーズのキャンプに同4日から6日まで参加する。
モンキーズは報道資料を通じ、交流は協力関係の深化継続を象徴するだけでなく、海外での学びや成長といった貴重な機会をコーチや選手に提供できると言及。春季キャンプでの交流は、両球団の交流の中でも重要な取り組みだとした。
（謝静雯／編集：田中宏樹）
モンキーズは先月31日の春季キャンプ開始セレモニーで、イーグルスとの双方向交流深化の計画を始動すると発表していた。
モンキーズからは今月7日から11日まで、鄭兆行2軍監督と王溢正投手コーチ、洪全億トレーニングコーチ、投手の朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊がイーグルズのキャンプに参加する。他にスコアラーなど球団スタッフ4人も同行する。
モンキーズは報道資料を通じ、交流は協力関係の深化継続を象徴するだけでなく、海外での学びや成長といった貴重な機会をコーチや選手に提供できると言及。春季キャンプでの交流は、両球団の交流の中でも重要な取り組みだとした。
（謝静雯／編集：田中宏樹）