柔道女子48キロ級で2024年パリ五輪金メダリストの角田夏実（33）が自身のInstagramを更新し、引退会見を行ったことを改めて報告した。投稿では、会見での思いや支えてくれた人々への感謝をつづり、「これまでの私、これからの私」と題した発表の場について振り返っている。

公開された写真には、会見会場で柔道着姿の角田が登壇し、関係者と並んで笑顔を見せる様子が写されている。落ち着いた表情の中にも晴れやかな雰囲気があり、一区切りとなる節目の時間を大切に受け止めていることが伝わる一枚だ。投稿では、今後について「これからは大好きな柔道と、これまでとは少し違った関わり方をしていく」と前向きな思いも明かされている。

この投稿には、Instagramユーザーから「角田さんらしさ溢れるとても素敵な会見でした 角田さんのお言葉で思いを聞く事が出来、心から一区切りお疲れ様でしたをお伝えしたい思いです」「印象に残る最強の柔道でした！ 今後も活躍期待しています」「寂しさはあるけど、あの巴投げにたくさんの感動をいただきました」「長身で48kg級を戦場にする大変さ想像を絶します。これからも変わらず柔道の魅力伝え続けてください」といった声が寄せられている。