本田圭佑「能力が低かったら…」　ゲームに登場する自身のキャラ能力値へ“超・強気発言”　「伸び代ですね」「今頃は会社まで乗り込んでそうwww」と大反響

サッカー選手の本田圭佑（39）が1月29日、Instagramを更新。サッカークラブ育成シミュレーションゲームの新作「プロサッカークラブをつくろう！2026」（以下：「サカつく2026」）に登場することを報告した。

「サカつく2026に選手として登場することになりました」というコメントと共に投稿されたビジュアルは、巨大化した本田が、スタジアムに並んだサッカー選手たちを采配しようと思案するポーズをとったもの。また、本田を模したキャラクターが「腕時計は片腕だけなんて、誰が決めたんです？」と発言するゲーム画面も公開されており、かつての“本田節”全開のシーンも用意されていることを明かした。

本田は、自身のキャラクターの設定について、「能力が低かったら会社まで乗り込みに行こうと思います。」と強気な姿勢のコメントを記している。

この投稿にはXユーザーから「サカつく出演は快挙ですね！」「安心してください。強そうですw」「能力低くして 本田さんにオフィス来てもらうという 戦略的設計する可能性アリ」「今頃は会社まで乗り込んでそうwww」「直談判w」「ワロタꉂ(´꒳` )w」といったコメントや、「伸び代ですね」といったおなじみのフレーズも寄せられている。