King & Prince ニューシングル「Waltz for Lily」のMVティザー映像公開！音源の一部も先行解禁

King & Princeが3月25日にリリースする18枚目シングルの表題曲「Waltz for Lily」のMVのティザー映像が、King & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■「（MVは）King & Princeらしい光と色の表現を探して制作しました」

「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛のダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるKing & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。

今作のMVは、メンバー自らが「King & Princeらしい光と色の表現を探して制作しました」と語るように、楽曲の儚さと情緒をエモーショナルに映し出した仕上がりになっている。今夜解禁されたティザー映像では、MVの断片からその世界観を垣間見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっている。

さらに、リリースに先駆けて、SNS上で「Waltz for Lily」の音源が一部分だけ先行解禁された。TikTok、Instagramで楽曲を使用できるので、こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

