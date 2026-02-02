宇久島の映像作品が完成。

新たな映像表現で島の魅力を発信します。

都会で暮らす主人公が偶然、佐世保市の宇久島にテレポートする「Gift」。

自然や伝承がモチーフで、SNS世代に向けた「縦型映像」で配信されます。

一方…。

「Gift」の2年後を描く「Present」は、宇久島に移住した主人公が島の歴史や文化に触れるストーリーです。

宇久町観光協会が新たに制作した2つの映像作品。

監督の松村遼さんと塩田みうさんら俳優3人が2日、宮島佐世保市長に完成を報告しました。

（松村遼 監督）

「ちゃんとストーリーとしてこの島が楽しく見えるとか、いろんな違った角度で見えるように心がけて撮ったつもり。若い世代ではやっている縦型動画を取り入れた理由も、若い人たちに宇久島というものを知ってほしいなと思った」

（主人公「成海」役 俳優 塩田みう さん）

「この作品を見て宇久島に行ってみたいという方がたくさん増えたらいいなというのと、宇久島に来たらもう一回行きたいと、旅してみたいという思いが強くなると思うのでそれもぜひ感じていただけたらなと思う」

「Gift」は各話3分 全10話のドラマ形式に、一方「Present」は30分のショートフィルムになっていて、夏頃にYouTubeやSNSなどで公開される予定です。