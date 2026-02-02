【ライブレポート】ReoNa『リスアニ！LIVE』に5回目の出演！Aqua Timezから託された「決意の朝に」を熱唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

あReoNaが2026年1月31日、千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催された『リスアニ！LIVE 2026 SATURDAY STAGE』に出演し、全6曲を歌いきった。

■堀江晶太とサプライズ共演含む全6曲で初日トリを飾る

『リスアニ!LIVE 2019』の初出演から数えて5回目の出演となるReoNaは、今回初日のトリを務めることに。ライブは代表曲である「ANIMA」（TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』オープニングテーマ）からスタート。

「魂の色は何色ですか」のフレーズも印象的なサビでは客席は無数のペンライトに照らされ、一気に熱が上がる。そこから一転、2曲目には静寂のなか、ピアノのイントロから始まるTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』エンディングテーマ「ガジュマル～Heaven in the Rain～」が歌い上げられた。

続くのは、昨年12月開催の2マンライブ『合流地点』にて、Aqua TimezがReoNaに“託す”と語った「決意の朝に」。「アニメ映画『ブレイブ ストーリー』主題歌」という言葉とともにタイトルコールされると、会場は大歓声に沸いた。

そして最新アルバム『HEART』収録の「命という病」を披露した際には、作詞・作曲・編曲とバッキングボーカルを担当した堀江晶太がサプライズ登場。ReoNaによる呼び込みを受けて堀江が登場すると、会場は驚きの声に包まれた。

この日だけのスペシャル編成で演奏されたこの楽曲では、堀江晶太がピアノボーカルのスタイルをとり、ReoNaと堀江がともに熱唱し、リスアニ！ライブスペシャルアレンジとしてピアニスト荒幡亮平とピアニスト堀江晶太とのピアノバトルが披露されるなど、圧巻の演奏が繰り広げられ観客の度肝を抜いた。

「『リスアニ！LIVE』だからできること、受け取っていただきありがとうございました。」という言葉とともに最後に披露されたアルバムリード曲「HEART」では、金色の紙吹雪が舞い、この日一日を締めくくる感動的なパフォーマンスとなった。

なお、本公演で披露されたセットリストをまとめた、サブスクリプション配信サービス向けプレイリストが公開されている。ぜひチェックしてみよう。

ReoNaは、自身初の故郷凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』を3月7日に奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージで開催。

7月19日からから全国6都市を巡るオールスタンディングライブハウスツアー『ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”』をスタートする。

■セットリスト

01. ANIMA (TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworl02. ガジュマル ～Heaven in the Rain～

03. 決意の朝に

04. 命という病

05. Debris

06. HEART

