3日は節分です。節分に食べると縁起が良いとされるのが恵方巻。県内では、恵方巻の販売が始まっていますが、節分にあわせ変わり種の商品もあるようです。



2日朝、鹿児島市の商業施設を訪ねると…。



（記者）

「総菜売り場には様々な種類の恵方巻がずらりと並んでいる」



海鮮を使った恵方巻から、韓国風のものまで約40種類が並べられていました。



節分は3日ですが、早速、買い物客の姿もありました。





（買い物客・男性）「船に乗っているので乗組員の分を船に乗っているクルーの分を」こちらの男性は、フェリーの乗組員ということで、3日の節分は船の上で過ごすと言います。（買い物客・男性）「2日の昼から出港します。3日、節分なんですけど、前倒しで船の中で航海中に食べます」こちらの女性は。（買い物客・主婦）「3日主人が出張でいないので、今日早めに。1日早いですけど、恵方巻食べて節分しようかなと。何にしようかなと。私は海鮮系、主人はなんでもいいと言っていたのでおいしそうなものを選びたい」イオン九州の恵方巻は、県産のまぐろのたたきや熊本県産のサーモンなど7品目を使った海鮮太巻きに、ボリューム満点、県産のまぐろがはみ出すくらい贅沢に使った恵方巻など、バラエティ豊かな品ぞろえが特徴です。（記者）「ボリュームがすごい！ぜいたくなマグロ、口いっぱいに旨みが広がります。これ1本で満足できる一品となっています」（イオン九州鹿児島・宮崎事業部・髙村文人さん）「たくさん種類が豊富の恵方巻の中から、自分好みのものを選んでいただいて、節分を楽しんでいただきたい」一方。（仁田尾美菜キャスター）「ずらりと並んだケーキやシュークリーム。その横には節分に合わせて作られた鬼ちゃんケーキも並んでいる。食べるのがもったいないくらい可愛くできている」鹿児島市の「ケーキハウス アプリコット」です。節分を感じてもらおうと作っているのは鬼ちゃんケーキ。生クリームやスポンジ、イチゴを使っています。顔の表面を整え、髪の毛やツノは生クリームで、顔はチョコペンで描くと青鬼が完成しました。フランボワーズのジュレなどが入ったムースは、赤鬼に見立てています。（仁田尾美菜キャスター）「髪の毛や表情など細かいところまで表現されている。ムースのクリームと中の少し酸っぱいジュレの相性が抜群」（ケーキハウスアプリコット・穂満昌吾取締役）「節分を可愛い鬼ケーキとともに過ごしてほしいと思い、作った。（鬼は）いつも敵役なイメージだが主役になればと思い、可愛く作ってみた」節分のスイーツは3日まで販売されるということです。