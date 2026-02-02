城島茂が、2月1日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）で、番組継続への熱い意志を宣言をしたことが話題となっている。

「この日、城島さんは、timelesz・松島聡さん、なにわ男子・藤原丈一郎さんとともに北海道・函館へ。番組開始から31年、一度も釣れたことがないクロマグロを狙うため、マグロ釣りのスペシャリスト・我妻さんの船で、津軽海峡に出たのです」（芸能記者）

だが海は大荒れで、しかもリールを電動ではなく手巻きで回す「キャスティング」という釣法に挑戦。2時間経っても成果が出ず、タイムリミットまで残り1時間となったところで、仲間の船にヒットがあった。

「城島さんはクロマグロだと確信。クロマグロがヒットした竿を仲間の船から譲り受け、自分たちの船で釣り上げようとしましたが、1人ずつ交代しても体を持っていかれるばかり。最終的にマグロ釣り歴20年の漁師を先頭に、城島さんも加わって総動員で引き上げることになりました」（同）

その最中、城島は「津軽海峡でマグロを釣り上げるぞ！」「2026年も、みんなでDASHするぞ！」と気勢をあげた。しかし、クロマグロが海面に姿を現した直後、竿は折れ、リールも破損。それでも最終的には我妻さんが操り、全長2メートル、129キロのクロマグロを見事に釣り上げた。

Xでは

《城島リーダー、、まだ続けてくれるのね、、》

《リーダーの想いが聞けたのでDASH応援します》

《その言葉受け止めたよ》

と感動の声があがる一方、松岡昌宏の不在を惜しむ声も目立った。

《ダッシュの松岡は何かやらかしたかってレベルで見かけないな》

芸能プロ関係者がこう語る。

「1月4日放送の正月特番『ウルトラマンDASH』（同系）にも松岡さんの姿はありませんでした。かねてから、コンプライアンス違反で降板した国分太一さんに関する説明が日テレ側からないことに苦言を呈していたと報じられていますが、現在も出演はない状況です」

さらに、この日は函館ロケだった。

「松岡さんは札幌出身で、昨年春ごろには東京と函館の2拠点生活を公言していました。これほどの機会に姿を見せなかったことで、ファンが寂しがるのも無理はないでしょう。

城島さんが言う『みんなでDASHするぞ』のなかに松岡さんも入っていればいいのですが、難しいかもしれませんね。“降板” とまではいかなくても、自然とフェードアウトしてしまう方法もありますからね。

今回のような場面に姿を見せないことで、ますます “離脱” の可能性が高まりそうです」

昨年、本誌が番組打ち切りの予定はあるのか、日本テレビに確認したところ、《『ザ!鉄腕!DASH!!』につきまして、番組終了の予定はございません》との回答が得られている。番組は続くとしても、いったい誰が出ることになるのかーー。