31日と1日、鹿児島市の甲突川に「川床」が現れました。飲食ブースが設けられ、訪れた人はいつもとは違う空間を楽しんでいました。



焼きたてのピザにアツアツのおでん。これらのグルメを楽しんでいた場所は？



(記者)

「甲突川にはいつもと違うスペースがつくられました。飲食を楽しむことでき来場者は非日常空間を楽しんでいます」



県が1日と31日の2日間、試験的に行った「水辺のアウトドアダイニング」。約60畳の川床が造られ、7つの飲食店が並びました。





(出店者)「川の上は独特。でも風景はこっちから見ると桜島が見えるのできもちいい」(出店者)「こういう風に場所をつくるだけでお客さんが居るのが新鮮」(来場者)「景色が（良い）。道路から下をみるのとここから上を見るのはだいぶ違う。意外性があっておもしろい」(来場者)「眺めもいいしこんな下で食べることがないのでいいなと思う」川床というと夏のイメージですが県は、年間を通して河川空間ににぎわいの場を作ろうとあえて寒い時期に開催。各テーブルにはストーブが設置されました。訪れた人は熱燗をストーブの上に乗せるなどして、寒い中でも楽しんでいました。(来場者)「ストーブがあるから暖かい。開放的だし天気もいいので最高」(来場者)「おでんとかピザとかそばの温かいものが食べられて楽しい。日本酒飲んで温まります」1日は塩田知事の姿も。出店者に話を聞いたりあったかグルメを味わっていました。(塩田知事)「美味しいですよね。あたたかいものは。いろんな四季があるのでこういった寒い時期でもあたたかいものを食べながらいろんなことを試していきたい。いろんなイベントとの連携。地域との連携。いろんなことを検討する」甲突川につくり出された非日常の空間。新たなにぎわいの場所となるかもしれません。