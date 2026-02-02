『呪術廻戦』×どうとんぼり神座と大規模コラボ発表 特級呪物「宿儺の指」をチャーシューで完全再現…メニュー公開【一覧】
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（運営：理想実業）は2日、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションを2月25日から開始すると発表。限定メニュー、グッズなどを公開した。
【画像多数】食べられるか…特級呪物「宿儺の指」を完全再現したチャーシューなどコラボメニュー＆グッズ
コラボの旗艦店となる、大阪・御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店には、特級呪物「宿儺の指」を完全再現したチャーシューが数量限定で登場する。見た目はもちろん、味や食感にもこだわった。さらに、旗艦店では追加2商品も準備中。
このほか、コラボメニューは、第3期「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフに開発。第1弾メニュー（2月25日〜3月24日）は「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」と「脹相の赫鱗からあげ」となる。
さらに、第2弾メニュー（3月25日〜4月22日）は「伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺」と「秤金次の熱を愛する炒飯」、第3弾メニュー（4月23日〜5月20日）は「乙骨憂太の純愛・白ラーメン」と「パンダ餃子」が控える。
また、旗艦店となる御堂筋店とアトレ恵比寿店は、コラボ限定の新イラストが店内をジャック。席によって異なるキャラクターの装飾となるなど、新規描き下ろしイラストやミニキャラなどが店内のいたるところに登場する。
そして、コラボオリジナルの描き下ろしと描き起こしを使用したグッズも用意。第1弾（2月25日〜4月8日）は、店頭でアクリルスタンドや缶バッジ、ステッカーなど、ECサイトで等身タペストリーとアクリルパネルを販売する。4月9日以降は第2弾グッズを展開する。
■コラボメニュー
「宿儺の指チャーシュー」1000円〜
神座のラーメンに合う醤油ベースのタレに付け込んだチャーシューは、軟骨を使用することでゴリゴリとした食感を表現し、指の形のクオリティを追求した見た目はもちろん、味や食感にもこだわった。
販売期間：2月25日（水）〜5月20日（水）
販売店舗：御堂筋店・アトレ恵比寿店
第1弾メニュー
「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」1810円〜
虎杖悠仁のキャラクターカラーをトマトをベースにしたスープで再現。炙ったチーズをトッピングすることで、トマトの爽やかな酸味とチーズの香ばしい風味がマッチした味わい。
「脹相の赫鱗からあげ」620円〜
脹相のキャラクターカラーを基調に、ピリ辛のヤンニョムソースと糸唐辛子を神座で人気のサイドメニュー「からあげ」に添えた。あっさりとした神座のからあげと相性がいいヤンニョムソースは、豆板醤を使用したピリ辛の味付け。
販売期間：2月25日（水）〜3月24日（火）
販売店舗：全店
第2弾メニュー
「伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺」1810円〜
濃厚な黒ゴマ担々麺で伏黒恵の術式「十種影法術」を表現した漆黒のラーメン。とろみのある濃厚な黒ゴマペーストを使用し、お子様にも楽しんでいただけるほどよい辛さの味付けで、ひき肉や青梗菜、もやしなどが入った具だくさんな一杯。
「秤金次の熱を愛する炒飯」800円〜
“熱”を愛する秤金次を熱々のあんかけ炒飯で表現した一品。口にいれた瞬間に出汁の風味がひろがる、醤油ベースの玉子あんかけで、神座のシンプルながらとまらない炒飯とも合う、あっさりとした味付け。
販売期間：3月25日（水）〜4月22日（水）
販売店舗：全店
第3弾メニュー
「乙骨憂太の純愛・白ラーメン」1860円〜
乙骨憂太の白い制服を表現する、クラムチャウダーの味付けがされたクリームソースが乗った一杯。玉ねぎの甘みや、あさりの旨味が溶け出したクリームで、優しい風味。玉ねぎやあさりに加えて、鶏肉やベーコンも贅沢に使用し、神座のラーメンを洋風に仕上げた。
「パンダ餃子」500円〜
パンダの白黒を黒ゴマのソースをかけることで表現した一品。神座特製のシンプルながら飽きのこない餃子に、濃厚な黒ゴマソースをたっぷりかけることで、黒ゴマのコクとほのかな甘みが広がり、いつもと違った味わい。
