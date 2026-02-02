臼井麗香と菅沼菜々がライブで共演

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。ツアー通算1勝の臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）と同3勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は、1月31日にライブを開催。そこで披露した“制服姿”にファンが騒然としている。

ベージュの上品なブレザー風衣装で、笑顔のダブルピースを決めた。臼井と菅沼は舞台裏で撮ったツーショットをそれぞれのインスタグラムに投稿。臼井が「みんなのコールが想像以上に凄くて あの一体感の中でパフォーマンスができ 胸がいっぱいでした」。菅沼も「麗香ちゃんとコラボで今年も開催できて嬉しかったです」とつづると、ファンから驚きのコメントが並んだ。

「素敵っす」

「制服でお揃いが、いっそう盛り上がったんでしょうね〜」

「どこの高校生」

「制服可愛い！」

「アイドル活動頑張ってください」

「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」

「めっちゃ似合ってるよ」

「おーまじでアイドル!!」

ともにツアーで優勝を経験している実力者。菅沼は「麗香ちゃんは一個年齢はお姉さんですが 優しくて面白くて、頼りになるお姉ちゃんです」と“妹”からの感謝をつづると、臼井も「ななちゃんとだからできたことだよ！！！」と相棒への思いがあふれていた。

今季の女子ゴルフは3月5日に沖縄で開催されるダイキンオーキッドレディスで開幕。3月12日から行われる新設された台湾ホンハイレディースは、1980年「日豪親善ゴルフマッチ」以来46年ぶりとなる海外開催だ。今季は37試合が行われ、賞金総額は史上最高の48億9550万円となる。



（THE ANSWER編集部）