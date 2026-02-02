

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した高島江梨奈





昨年8月にグラビアデビューし、"AI級の超絶美形美少女"と話題になった高島江梨奈（たかはし・えりな）ちゃんが、2月2日（月）発売『週刊プレイボーイ7号』のグラビアに登場。スタイルが良くて、ルックスも良くて、キャラクターも面白い。もう完璧すぎて！

【写真】高島江梨奈のグラビア

＊ ＊ ＊

【HAKUEIがプロデュース】

――アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、音楽ユニット「CLIONE」としても活躍中の高島江梨奈ちゃん。昨年8月に『週刊ヤングジャンプ』でグラビアデビューして、今回が3度目。いかがでしたか？

高島 まだ慣れていないので、最初はちょっと緊張しました。印象に残っているのは、黄色い水着で撮影したシーン。Tシャツとデニムを上に着ていて、それを脱ぎながら撮影したのがストーリーを感じられて楽しかったです。

――今はアイドルとして活動していますが、芸能界に入るキッカケを教えてください。

高島 私は福井県出身で、高校まで地元にいて。当時は特に夢はなく、姉と同じ高校の看護科に進学して、その後は通信の学校に転校。卒業後は、ヘアメイクの専門学校に進学して上京しました。

ありがたいことに、繁華街を歩いているときに何度か芸能プロダクションの方にスカウトしてもらったんですよ。でも、その頃は芸能界にあまり興味がなくて。

――え、そうなんですね。

高島 そのうちのひとつから海外でアイドル活動ができるっていうお話をいただいて。当時は海外に行きたい！って思っていたから、それでそこでお世話になろうと。

――英語は得意だったんですか？

高島 いえ、まったく。中学のとき、英語のテストが2点でしたから（笑）。実際に海外に半年間住んだのですが、テンションだけで乗り切って充実した体験をいろいろさせてもらいました。その後、帰国して今度はコスプレイヤーとして活動をすることに。

――もともとコスプレしていたんですか？

高島 小さい頃からアニメが好きだったから興味あったんですが、それまでコスプレしたことはなかったです。初めて参加したイベントが「池袋ハロウィンコスプレフェス」で、『ドラゴンボール』の人造人間18号のコスプレをしました。

その様子をTikTokにアップしたらバズって。そこからコスプレ魂に火がついて、いろんなイベントに参加するようになりました。『エヴァンゲリオン』のアスカのコスプレしたときに初めてネットニュースに記事にしてもらって、すごくうれしかったですね。

で、コスプレ活動が軌道に乗ってきたときに、PENICILLINのHAKUEIさんがプロデュースする音楽ユニット「CLIONE」の活動もスタートして。

アニソンの名曲をカバーしているんですが、何が歌いたいって聞かれたときに『キン肉マン』の『キン肉マンGo Fight！』って言ったんです。お父さんの影響で小さい頃からずっと見ていたんですよ。カラオケでもよく歌っていました。

――おお、『キン肉マン』の連載をしている週プレとしてはうれしいです！ ちなみにHAKUEIさんは知っていたんですか？

高島 私は知らなかったんですが、お父さんに聞いたら「（PENICILLINの）『ロマンス』は俺の十八番だよ！」って返事が来て（笑）。そんなに有名な人なんだってビックリしました。実際にお会いすると、すごく優しいんですよ。

――「あまいものつめあわせ」としての活動は？

高島 昨年8月にサポートメンバーとして入って、10月に正式メンバーに昇格しました。1月にはZepp Shinjukuでワンマンライブを成功させることができて、すごく達成感がありました。次はもっともっと大きなステージでパフォーマンスを披露したいです！

――インタビューをしていて思ったんですが、福井弁がところどころに出ていますよね。

高島 えええ、自分じゃわからないんですけど、上京したときは「こんにちは」って言っただけで地方出身ってバレてめっちゃ恥ずかしかったです（笑）。でも、福井が大好きなので、このままでいいかなって思っています。

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／山下景子

●高島江梨奈（たかはし・えりな）

2月22日生まれ 福井県出身 身長168cm

趣味＝コスプレ、ゲーム、アニメ鑑賞

特技＝似顔絵をすぐ描けること、激辛料理を食べられる、モノマネ

○アイドルグループ「あまいものつめあわせ」の黄色担当で、ガールズユニット「CLIONE（クリオネ）」のメンバーとしても活動中。昨年８月に『週刊ヤングジャンプ』でグラビアデビューし、"AI級の超絶美形美少女"と話題になった。

公式X【@erina_dayooo2】

公式Instagram【@erina_dayooo2】



高島江梨奈デジタル写真集『きらめきに恋して』 撮影／前 康輔 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔