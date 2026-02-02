ママの膝の上を兄弟猫に譲った優しい猫さんでしたが、その表情を見てみると…。

話題の投稿は78.5万回再生を記録し、「空気が読める賢い子だね」「仕方ないニャ～って表情からの後悔している感がw」「世界一かわいい順番こ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママの膝の上を兄弟猫に譲った猫→『次の瞬間』…「ツボすぎるｗｗ」まさかの『表情』】

ママの膝の上を順番待ち

TikTokアカウント『とらまるらんまる』に投稿されたのは、キジトラ猫「らんまる」くんとキジ白猫「とらまる」くんの姿。お互いにグルーミングし合う仲良し兄弟なのだそう。

ある日、とらまるくんがママさんの膝の上でくつろいでいたといいます。「幸せにゃー」と聞こえてきそうなリラックスした表情のとらまるくん。その隣には、不満そうな顔のらんまるくんの姿があったといいます。

特等席を譲る優しいとらまるくん

らんまるくんが、ママさんのほうを見て「うにゃーん」と鳴いたのだとか。どうやら、らんまるくんもママさんの膝の上に乗りたい模様。ママさんが「とらちゃんが膝におるでさ」と宥めると、ママさんの言葉を聞いていたのかとらまるくんがまさかの行動に出たといいます。

なんととらまるくんが起き上がり、「交代してあげる」というようにママさんの膝の上から移動したといいます。大好きなママさんの膝の上をらんまるくんに譲った優しいとらまるくん。とらまるくんの行動に、ママさんは思わず笑みがこぼれたそう。

譲ったあとの表情に爆笑

優しいとらまるくんのおかげで、ママさんの膝の上をゲットしたらんまるくん。膝の上でママさんにお尻をトントンしてもらい、ご満悦の様子。「嬉しいにゃ」と全身から喜びが伝わってきます。

一方、らんまるくんに膝の上を譲ったとらまるくんを見てみると、不満そうな表情をしていたのだとか。ママさんに甘えるらんまるくんを見て、譲ったことが惜しくなったのかもしれません。それでも文句を言うことなく、次に自分の番が来るのを大人しく待つお利口なとらまるくんなのでした。

投稿には、「譲ったけど本意ではなかった顔しとるww」「可愛いし優しいし羨ましい」「ちゃんと順番待ってる子も譲ってくれた子もかわいいの塊」「代わりばんこできてえらいねぇ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『とらまるらんまる』には、今回紹介したらんまるくんとらまるくん兄弟と、キジ白猫「ゆきまる」くんの賑やかで楽しい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『とらまるらんまる』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。