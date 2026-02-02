猫と暮らすにあたり、ロボット掃除機を導入しているという家庭も少なくないのではないでしょうか。今回話題になったのは、そんなロボット掃除機と猫ちゃんの、ちょっぴりコミカルな攻防戦の様子でした。投稿はXで22万表示・9千超のいいねを集め「これぞお猫様」「思わぬアクシデントｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ロボット掃除機がホームに戻ろうとしたら…猫がとった『まさかの行動』に爆笑】

ホームに戻りたいロボット掃除機と、行く手を阻む猫

Xアカウント『ルル ラグドール』に登場するのは、猫のルルくん。宝石のような青い目と、ふわふわの毛並みが自慢の男の子です。

ある日のこと、“お気に入り”の場所でくつろいでいたルルくん。そこへ、ロボット掃除機が近づいてきたそう。

ロボット掃除機はお掃除を完了し、充電場所である『ホーム』へ帰ろうとしていたところでした。実は、ルルくんのくつろいでいた場所こそが、ロボット掃除機のホームだったのです。

ロボット掃除機が近づいてきた瞬間――ルルくんはとっさに後ろ足で押し戻したといいます。行く手を阻まれたロボット掃除機は、そのまま後ろに後退していったのだとか。

ホームに戻りたいロボット掃除機と、動きたくないルルくん。悪びれずに足で押し返す様子がたまらなくかわいいです。

猫の『まさかの反応』にXユーザーも思わず笑顔！

ロボット掃除機を足で押し返すという、ルルくんの『まさかの反応』に、Xユーザーは大盛り上がり。「鉄壁のガードですね」「お家に帰してあげてｗ」「これぞお猫様。最高」などといった声が寄せられていました。

また、「うちもお掃除ロボが帰れずに息絶えてることがあります」といったお掃除ロボットユーザーならではの「あるある」に共感する声も見られています。

お茶目なシーンで楽しませてくれたルルくんでしたが、ロボット掃除機との仲は良好な様子。過去にはロボット掃除機と戯れるような様子も紹介されていました。

これからも、ルルくんとロボット掃除機の微笑ましい日常に注目していきたいです！

そんなかわいさ満点のルルくんの様子は、Xアカウント「ルル ラグドール」でたっぷりと楽しむことができます。

ルルくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

