猫の『食べ方が下手』なときに考えられる原因5つ

猫が食べ物をよくこぼしたり、うまく噛めていないように見えると、飼い主としては少し心配になりますよね。

実はその「食べ方の下手さ」には、環境から体調までさまざまな理由が隠れていることがあります。ここでは、よくある原因とチェックしたいポイントを紹介します。

1.フードや食器が合っていない

粒が大きすぎる・硬すぎる、形が極端など、フード自体が猫に合っていないと、食べにくくてこぼしてしまうことがあります。

また、深すぎる・浅すぎる器や、ヒゲが当たるタイプの食器も苦手な子が多いです。猫の大きさや顔立ちに合った食器に変えるだけで、きれいに食べられるようになることもあります。

2.もともとの歯の構造や食べ方のクセ

猫の歯は“獲物の肉を裂く”ための形をしており、粒状フードをきれいに噛み砕くのは得意ではありません。

そのため、食べこぼしたり、顔を振りながら食べたりするのは珍しいことではなく、「雑に見える」だけで問題ない場合もあります。ただし、急に食べ方が変わった場合は注意が必要です。

3.病気や加齢による影響

口内炎・歯肉炎・歯周病などの口のトラブルがあると、痛みでうまく噛めず、片側だけで食べる・途中でやめるなどの行動が見られます。

シニア期には噛む力や顎の筋力が弱まり、硬いフードをこぼしやすくなることも。さらに、舌や顎、首の運動機能に障害がある場合、飲み込み自体が難しくなることもあります。

4.環境やストレスによるもの

周囲の音、人通り、他の猫の存在などが気になって落ち着かないと、早食いや食べ残しにつながることがあります。

また、食事中に人に急かされたり、慌ただしい場所に食器を置いていると、「かき込むように食べてこぼす」こともあります。静かで安心できる食事環境を整えることが大切です。

5.遊び食べや性格的なクセ

空腹でないときや気が散っているときに、フードを前足でかき出したり、遊びながら食べる子もいます。

これはその猫の「クセ」や「気分」であり、健康に問題がなければ無理に直す必要はありません。ただし、落としたフードを拾い食いして誤飲することもあるので、観察はしておきましょう。

家庭でできる改善策

猫の食べ方が気になるときは、まずフードと環境の見直しから始めましょう。粒の大きさや硬さを調整し、浅くて広い器に変えるだけでも食べやすさが改善します。

ヒゲが当たらない形状の食器や、少し高さをつけた食器台もおすすめです。食事場所は静かで落ち着ける場所にし、他の猫や人の出入りを減らしてあげましょう。

また、定期的に口の中をチェックし、口臭や歯ぐきの腫れがないか確認を。シニア猫には柔らかいウェットフードやふやかしたドライフードが負担を減らします。

受診を考えた方がよい病気のサイン

こうした症状が見られる場合は、口腔内疾患・神経の異常・腫瘍などの可能性があります。放置せず、早めに動物病院で検査を受けましょう。

まとめ

猫の食べ方には、その子の健康状態や気分がよく表れます。単なる“食べ方のクセ”と思っていたら、実は口の痛みや病気のサインだったというケースも少なくありません。

日ごろからよく観察し、「いつもと違う」が続くようなら、早めに受診を。環境の見直しと優しいサポートで、毎日のごはん時間を快適にしてあげましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)