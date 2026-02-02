もうすぐ終了ーーーッ！！（汗）【マクドナルド】期間限定「サイドメニュー」に注目

小腹を満たしたくなったら【マクドナルド】の「サイドメニュー」はいかが？ もうすぐ販売終了を迎える、期間限定のナゲットやソース、ホットパイがラインナップ中。ランチやディナーにプラスするほか、お出かけ先での休憩タイムにもおすすめです。今回は、今だけ味わえるサイドメニューをご紹介します。

シェアにもおすすめの「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

「チキンマックナゲット®」シリーズから、2月中旬までの期間限定で登場しているこちら。ごろっとしたナゲットに黒胡椒をまぶした、お酒のおつまみにも合いそうな仕上がりです。公式サイトによれば「スパイシーでクセになる味わい」が楽しめるらしく、一度食べたら止まらなくなるかも。5ピース入りで、シェアしやすいのも嬉しいところ。

風味の良さが楽しめそうな「やみつき旨にんにくソース」

ナゲットをディップして楽しめる、期間限定のソースも要チェック。こちらは濃厚感が伝わってくる、こっくりとした茶色のソースが特徴です。公式サイトによると「焼き肉のタレを彷彿とさせる和風ソース」らしく、風味の良さが食欲を刺激してくれるかも。こちらも2月中旬までなので、気になる人はお早めに。

こってり感をやわらげてくれそうな「サワークリームタルタルソース」

こちらも同じく、2月中旬まで楽しめるナゲット用のソース。サワークリームにガーリックの旨みとピクルスの酸味を加えており、重すぎないマイルドな味わいが堪能できそうです。食後のこってり感もやわらげてくれるかも。

気軽に食べられそうな「塩キャラメルアーモンドパイ」

スイーツを堪能するなら、2月上旬までのホットパイがおすすめ。@emiko.na37さんによれば「アーモンドクリーム、塩キャラメルクリーム、キャラメルフィリングの3層仕様」という贅沢な仕上がりです。甘すぎるスイーツが得意ではない人でも食べやすいかも。パッケージに入れたまま食べれば手が汚れにくく、片手でサクッと気軽に味わえそうです。

