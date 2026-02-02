タレントの住谷杏奈が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告。夫でタレントのレイザーラモンHGに祝福される様子などを投稿した。



【写真】今年20周年のラブラブ夫婦 素顔のHGと寄り添い2ショット

住谷は「2026年2月1日、 25歳の誕生日だと思い込んでいましたが、 本当は43歳になったみたいです」と書き出し、「昨日と今日は仕事も予定も入れずに、 久しぶりに家でずっとゴロゴロできました」と、ゆったりとした時間を過ごしたことを明かした。



ピンクコーデにティアラをつけた姿はまるでお姫様。壁の装飾もキラキラだ。動画ではピンクや白、色とりどりのバラが詰まった大きな花束をHGから手渡されるシーンも。「外食じゃなくて、 お寿司とピザを家でダラダラ食べたい という夢をかなえてくれました」とつづった。



テーブルには寿司やピザはもちろん、ピンクのケーキも置かれている。「パンちゃんがクロムっぽくデザインしてくれた ケーキかわいすぎ ANNASUMITANIになってるー！」と記した繊細なデコレーションはもはやアート。2006年結婚の2人が並ぶショットを添えて、ラブラブな時間を過ごしたことをうかがわせた。



フォロワーからは誕生日を祝福する声はもちろん、「杏奈さんもケーキも装飾も全部かわいい」「なんと幸せそうな可愛い杏奈さん」「ケーキも素敵です！」「本当に素敵家族」などのコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）