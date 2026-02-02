現３歳世代は少し“異常事態”だ。昨年６月に新馬が始まってから９か月目になるが、重賞を２勝している馬が不在。リステッドなど加えたオープン級を２勝しているのはもみじＳ、紅梅Ｓを連勝中のリリージョワ（牝、栗東・武幸四郎厩舎）１頭のみ。昨年末に行われたＧ１の阪神ＪＦ、朝日杯ＦＳ、ホープフルＳは１番人気がすべて３着以下で、近年で記憶にないほどの混戦と言える。

その中で今春を占う上で要注目の一戦となるのが来週の共同通信杯だ。そもそも、本番への間隔を空ける傾向が強まる最近の傾向の中で、格別な存在感を放つ前哨戦。ここから皐月賞へ向かった組は近５年で【３・０・４・５】と複勝率５割を超える。

今年もホープフルＳ勝ちのロブチェンが始動予定。新潟２歳Ｓ勝ちの関東馬リアライズシリウスに加え、栗東で非常に評判が高い１勝馬のラヴェニューやベレシートが出走を予定しており、間違いなくハイレベルだ。

きさらぎ賞もエムズビギンに加え、ショウナンガルフやゾロアストロの実績組がいるなど、例年に比べてもなかなかの好メンバーだろう。近年では皐月賞への実績がない組だが、まだ傑出馬不在の今年。一躍、主役候補に名乗りを上げる馬が出ても驚けない。（山本 武志）