シンガー・ソングライターの吉田拓郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２日夜、放送された。

拓郎は２０２２年末に音楽活動から一線を退く“引退宣言”を行い、「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」も同タイミングで卒業。以降も番組の復活特番などにたびたび出演してきたほか、昨年１０月にはフジテレビＣＳの番組にゲストとして登場し、３年ぶりにテレビ出演していた。今回は拓郎からニッポン放送側に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーがあり、特番が作られることとなった。

出演にあたっては「『吉田拓郎さんは引退』って言われるけど、いつ『引退します』って言ったか？僕はリタイアすると言った。音楽はやめないと言った、２０１９年に言ったのに」と、改めて引退を否定。「コンサートツアーはやめる。ギターを弾く、歌を作るのはやめない。引退って言葉は長嶋茂雄さんみたいな偉大なスポーツマンは似合っているけど、ミュージシャンは引退なんてない。引退なんて言っているミュージシャンは好きじゃない」と強く反論した。

ラジオで発表されるのは１９年以来７年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細について。２０年にツアーとしては最後になるであろう規模のコンサートを企画するも、無念にもコロナ禍によって中止となっていたが、今回久々のコンサートを決意。事実上の“活動再開”となる。

放送決定時に拓郎は「ニッポン放送さんにお願いして、ラジオ特番の放送枠を作っていただきました。今回のコンサートはすべてが急遽に決定したイベントなので吉田拓郎を応援いただいていた方々に『どうやってお知らせするか？』大いに悩んだ結果『ラジオを通じて公表する』のが僕らしい！と判断しました」と説明。「番組収録には名古屋と大阪の主催者代表にも出席をお願いしています。私達が今『出来るベスト』を尽くします。オンエアを是非是非お楽しみに！」とコメントしていた。

拓郎は今回のラジオに先立ち、コンサート企画・制作会社「ＳＯＵＮＤ ＣＲＥＡＴＯＲ」「ＳＵＮＤＡＹ ＦＯＬＫ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ」の公式サイトでエッセーを連載。先月１６日には「この春、出来れば『僕の誕生日のあたりがいいなあ』って思っていましたが 本当に『たった２か所ですがスペシャルＬｉｖｅ』をやることになりました」と公表した。同２０日には「今回の『僕が２回だけ歌うこと』について、世の中ってマジで『うっせーんだよ！』ですよね」と心境を吐露。「ツアーからはリタイアいたしました でも知ってる人達は『知ってる』ようにねえ 昨年も作曲活動やスタジオワークや結構忙しかったよねえ 今年も『あのビッグ』のための作曲とＲｅｃを初夏にやるし」と楽曲制作を続けていることを明かしていた。

〇…今回のライブについて、拓郎は先月３０日の連載で「僕は『生涯のステージで１度もやった事のない！ある事』をやりたいと思っています」と予告。「３月１日から、いよいよリハーサル開始です」とコンサート準備が順調であることをうかがわせている。