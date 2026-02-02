オリックス・宮城大弥投手（２４）が２日、「日の丸モード」に突入した。チームメートの曽谷、若月とともに３月のＷＢＣ日本代表に選出された７年目左腕は、宮崎キャンプ初ブルペンで座った捕手に６６球。「ぼちぼちだったと思うし（体は）動けている感じはした」。大会使用球については「ボールは若干大きく感じるし、回転軸や回転数は日本のボールとは多少違うところがある。感覚をつかめれば」と感触を口にした。

２３年の前回大会は、パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）らと世界一を経験。２５年１０月に右肘手術を受けたレジェンドは、１４日からの侍ジャパン合宿で“臨時アドバイザー”を務める予定。沖縄・興南３年時の１９年夏には、ＳＮＳで「投げ方、球筋、総合的に好きすぎる」と絶賛してくれた１５学年上の大スター。「やるべきことがある中で、時間を割いてまで日本のために来てくれることはありがたい」と感謝。前回大会の合宿では、休日に２人で「スワンボートデート」を楽しんだことにも触れ、「サンディエゴまで送り返したい」と、冗談交じりに今回は「ダルさん」の本拠地まで舟を進めることを宣言した。

フォークの握りを学んだ前回のように、投球面でも日米通算２０８勝の秘けつを吸収する。「また、いろいろとアドバイスをもらって、野球人生の引き出しになれば」。濃密な時間を共有した上で、サンディエゴ…ではなく米国・マイアミの決勝戦で歓喜に浸ることが最終目標。オリが誇る島人ぬエースが、連続世界一の原動力となる。（南部 俊太）