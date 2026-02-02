King ＆ Prince、新曲「Waltz for Lily」MVのティザー映像を公開 SNS上で一部音源の先行解禁も
King ＆ Princeの18枚目シングル「Waltz for Lily」（3月25日発売）の表題曲ミュージックビデオ（MV）のティザー映像が、King ＆ PrinceのYouTubeチャンネルで公開された。あわせて、同楽曲の一部音源がSNS上で先行解禁された。
【動画】儚く美しい世界観に包まれるKing & Prince
「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉×吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』の主題歌となっており、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソング。
先週その収録内容やジャケット写真が公開されると、隠れた名曲にスポットを当てたセルフカバーや、儚く美しい世界観のジャケット写真に対して「大好きな曲ばっかり!!」「最近の雰囲気も好きだけど、ぐっと変わった大人っぽいこっちも可憐で素敵」「オタク心をわかりすぎてる」など、リリースを待ちきれないファンからすでにSNS上で大きな反響を呼んでいる注目作となっている。
今作のMVは、メンバー自らが「King ＆ Princeらしい光と色の表現を探して制作しました」と語るように、楽曲の儚さと情緒をエモーショナルに映し出した仕上がりになっている。解禁されたティザー映像では、MVの断片からその世界観を垣間見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっている。
さらに、リリースに先駆けて、SNS上で「Waltz for Lily」の音源が一部分だけ先行解禁された。
