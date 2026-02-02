映画ランキング：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』初登場1位、ほか新作5本がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（1月30日〜2月1日の3日間集計、興行通信社調べ）は、富野由悠季監督が80年代に発表した全3巻の小説をアニメ化する3部作の第2部『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、初日から3日間で動員51万1500人、興行収入8億4900万円をあげ初登場1位を飾った。監督は村瀬修功、声の出演は小野賢章、上田麗奈、諏訪部順一、ほか。
8週連続で1位を記録していた『ズートピア２』は2位となったが、週末3日間で動員27万6600人、興収3億5400万円と好成績を維持。累計では動員1034万人、興収140億円を突破した。
3位には、累計発行部数100万部を突破する東野圭吾のファンタジー小説をアニメーション化した『クスノキの番人』が、初日から3日間で動員9万4500人、興収1億2500万円をあげてランクイン。監督は伊藤智彦、声の出演は高橋文哉、天海祐希、齋藤飛鳥、ほか。
4位には、エドガー・ライト監督がグレン・パウエル主演でスティーヴン・キングの原作を基にデスゲームを描く『ランニング・マン』が初登場。初日から3日間で動員7万7500人、興収1億1300万円を記録した。
この他新作では、パワハラ上司と無人島で2人きりになった部下の復讐劇『HELP／復讐島』が6位にランクイン。監督はサム・ライミ、出演はレイチェル・マクアダムス、ディラン・オブライエン、ほか。
9位には、ボーイズグループ・JO1が昨年4月に実現させた初の東京ドーム公演の模様をオ・ユンドン監督が収録した『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME − LIVE FILM』が初登場。
10位には、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描いた「白蛇：縁起」の500年後の物語『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』がランクイン。監督はチェン・ジエンシー＆リー・ジアカイ、声の出演は三森すずこ、佐久間大介、ほか。
また、既存作品では公開35週目となる『国宝』が累計で動員1397万人、興収197億円を超え、歴代興収ランキングでトップ10に入った。
■全国映画動員ランキングトップ10（1月30日〜2月1日）
1（NEW）機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女（公開週1）
2（1↓）ズートピア２（9）
3（NEW）クスノキの番人（1）
4（NEW）ランニング・マン（1）
5（2↓）国宝（34）
6（NEW）HELP／復讐島（1）
7（−）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（20）
8（3↓）映画ラストマン‐FIRST LOVE‐（6）
9（NEW）JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME − LIVE FILM（1）
10（NEW）白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜（1）
※11（6↓）アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ（7）
