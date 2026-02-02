26歳で乳がんが見つかり、34歳の時におよそ2カ月の余命宣告を受けていたYouTuberのミミポポ（40）が、鼻血が止まらず救急搬送されたことを明かした。

【映像】丸刈りにした姿＆止血後のミミポポ

ブログで、がんの治療方法や抗がん剤治療の副作用で髪が抜ける前に丸刈りにした姿など、闘病の様子を発信してきたミミポポ。2026年1月の投稿では、副作用での不調は回復したものの、1時間も鼻血が止まらなくなってしまったことを報告していた。

2月1日の更新でも、鼻血が止まらなかった日のことを詳しく振り返り、「ふと鼻の詰まりが気になって思いっきり鼻をかんだら…鼻の詰まりが取れた瞬間…またもや鼻血。で、またその鼻血の勢いがすごくて…鼻先は圧迫止血して。下向いてやってるんだけど、のどに血が大量に流れ込んできて、それをゴミ箱に吐き出す勢いで...！なんとか圧迫止血で止めようと頑張ったけど結果1時間止まらず」「救急車呼んで病院に運ばれた時点で出血から1時間半くらい。そのあとなんやかんやで診てもらえた時には出血から3時間弱」と救急搬送されるまでの経緯を明かした。

その後は血管を焼いて止血する治療を受け、「処置に3時間もかかりまして…終わった頃には極度の貧血と疲れでぐったり」とコメントし、車椅子に座りうつむく姿を公開している。

この報告に「無理しないように、ゆっくり休んで下さい」「抗がん剤も辞めたくなりますよね」など、ミミポポを心配する声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）