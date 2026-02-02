おかずクラブ・オカリナ、どハマり中のスナック菓子「止まんないくらい美味くて」

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『最近オカリナがドハマりしてるスナック菓子を食べながらいろんなコンテンツの感想を雑談』の動画をアップ。この中で、オカリナさんが“どハマリ”しているお菓子を紹介してくれました。

オカリナさんは、仕事の現場に用意されていたことから、初めて食べてみたとコメントした商品がこちら。

◼︎エアリアル 濃厚チェダーチーズ味

ヤマザキビスケット / エアリアル 濃厚チェダーチーズ味

サクッと軽い食感が後を引く、4層構造のコーンスナック。

チェダーチーズが2度掛けされており、チーズ風味パウダーとチーズクリームで仕上げた濃厚でコクのある味わいが楽しめます。

濃厚チェダーチーズ味以外にも、しお味や、コーンポタージュ味、キャラメル味など、さまざまなフレーバーが発売されています♪

◼︎止まらない美味しさ！

オカリナさんは、初めて食べた感想として「止まんないくらい美味くて」と絶賛し、ゆいPさんにも「ぜひ食べてほしいと思って買ってきた」とコメント。

同じく、今回初めて食べるという、ゆいPさんは「香りすご！チェダーチーズだ」「層になってる。ミルフィーユみたい」と話しつつ、1つ食べてみると「なるほどね！」と美味しさに笑顔を見せ、止まらない様子で何個も食べ進めていました！

■動画もチェック

動画内では、オカリナさんとゆいPさんが、さまざまなお菓子を食べながらおしゃべりする様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。