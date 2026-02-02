『第68回グラミー賞授賞式®』が、本日2月2日（日本時間）に開催。受賞結果が発表された。

年間最優秀アルバムは、バッド・バニーが『DeBÍ TiRAR MáS FOToS』で受賞。スペイン語楽曲が史上初めて主要部門を獲得した。年間最優秀レコードはケンドリック・ラマー & シザが「luther」で受賞。ケンドリックは今年最多の5部門を受賞した。ケンドリックは前回も年間最優秀レコードを受賞しており、同部門連覇はロバータ・フラック、U2、ビリー・アイリッシュに続く史上4人目となる。

年間最優秀楽曲はビリー・アイリッシュの「WILDFLOWER」が受賞。年間最優秀楽曲を3回受賞したのは彼女が史上初となる。さらに、最優秀新人賞はオリヴィア・ディーンが受賞した。

今年の授賞式は、ブルーノ・マーズとロゼ（BLACKPINK）によるパフォーマンスでスタート。バンドセットでロック調の「APT.」を披露した。同賞でK-POP女性アーティストがパフォーマンスをするのはこれが史上初である。その後司会を挟んで、サブリナ・カーペンターが空港をモチーフにしたステージセットで「Manchild」を披露している。

今年も最優秀新人賞のノミニーは全員でメドレーを披露。新人賞を受賞したオリヴィア・ディーンは「Man I Need」を演奏。また年間最優秀アルバムにノミネートされたジャスティン・ビーバーは同授賞式で4年ぶりとなるパフォーマンスを行なった。シンプルなステージセットに1人で登場し、ノミネートアルバム『SWAG』に収録されている「YUKON」をギターとサンプラーを用いて演奏した。

続いて登場したのは、1月30日まで東京ドームでライブを開催していたレディー・ガガ。年間最優秀楽曲にノミネートされた「Abracadabra」を披露した。授賞式後半では先日ニューアルバム発売を発表したブルーノ・マーズが登場。新作に収録される「I Just Might」を演奏した。昨年来日公演を開催したタイラー・ザ・クリエイターは『CHROMAKOPIA』と『DON‘T TAP THE GLASS』の世界観をステージで表現し、「Thought I Was Dead」「Sugar On My Tongue」を披露。クリプスとファレル・ウィリアムスは合唱隊を率いて共作の「So Far Ahead」をパフォーマンスした。クリプスは今回のノミネーションが『第45回グラミー賞』以来23年ぶりのノミネーションであったが、ファレルのプロデュースでケンドリックとコラボした楽曲「Chains & Whips」で最優秀ラップ・パフォーマンスを受賞している。

昨年亡くなったアーティストへの追悼パフォーマンスでは、オジー・オズボーンを悼んでポスト・マローンが登場。バンドには、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミス、ガンズ・アンド・ローゼズのダフ・マッケイガンとスラッシュ、オジー・オズボーン晩年のアルバム『Hollywood’s Bleeding』『Patient Number 9』のプロデューサーを務めたアンドリュー・ワットが登場。ブラック・サバスの名曲「War Pigs」を演奏した。

51歳の若さで世を去ったディアンジェロの追悼パフォーマンスにはローリン・ヒルが登場。ローリン・ヒルとディアンジェロのフューチャリング楽曲「Nothing Even Matters」を披露した。

なお『第68回グラミー賞授賞式®』は、本日22時より字幕版WOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信予定。同時通訳の2カ国語版は、WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信中だ。同賞の最新情報は特設サイトへ。

