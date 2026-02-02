Number_iの新曲『3XL』のミュージックビデオが、公開から5日以内で再生回数1500万回を突破。SNSでは、何度も見てしまうというファンの感想が寄せられていました。

1月29日にリリースされた『3XL』は、メンバーの平野紫耀さん（29）がプロデュースを手がけた楽曲。ピュアな恋心を描いた歌詞となっています。

ミュージックビデオではポップな世界観が表現され、楽曲配信と同時にYouTubeで公開されると、当日に『YouTube Charts』の日本デイリーミュージックビデオランキングで1位にランクイン。そして、世界のデイリーミュージックビデオランキングで6位にランクインしました。

Number_iの公式Xでは、「iLYsの皆さま、いつもたくさんの愛をありがとうございます！」とファンの名称を使ったコメントと共にランキング結果が投稿され、ファンからの「おめでとう！」や「たくさんの人に見てもらえますように！」などの祝福の声が広がっていました。

また、ミュージックビデオの再生回数は、自己最速の“1日と50分”で1000万回を達成。さらに、公開から5日以内で1500万回を突破しています。（2月2日時点）

どんどん再生回数が増えていくミュージックビデオについて、ファンは「映画みたいなMV！」や「何回も見たくなる！」などの絶賛する声を寄せ、「病原体と免疫の関係を恋愛に例えたみたい」と、ストーリー性を感じているファンもいました。