「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）

特別ルールで行われ、１軍キャンプメンバーから参加の吉田賢吾捕手が、右翼線二塁打を含む２安打。今季から挑戦中の二塁でも、無難に２度の守備機会をこなした。

視察した新庄監督は、ＤｅＮＡの主砲になぞらえ「牧賢吾？…じゃないか。吉田賢吾か。なってほしいね、牧くんみたいに」と期待。「今日みたいに、特に右方向に落とし方を知ってるし、カウントがいい時は思い切り引っ張れるし、楽しみなバッターなんですよ」と長所を挙げた。

二塁守備に関しては「捕ってアウトにしてくれたらいい。本人にも言ったんですよ。そんな急にうまくならないし、期待してないから」と目をつむる考え。「とにかくあんたは打ちんしゃい、打ったら出られるばい、って言うときました」と、打撃での貢献を求めた。

牧のような選手への成長を期待された吉田は「もちろんハードルはものすごい高いですけど、僕も打つ方が持ち味。そういうふうになれたら」と意欲。「どんどんいろんなポジションで試合に出られるチャンスがあれば、隙を狙ってやっていきたい」とどん欲に語った。