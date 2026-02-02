タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が1日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。ゲームについて話した。

みちょぱは「ハートピアスローライフっていうゲームのアプリにハマっていまして。たぶんおじさんたちは知らないだろうけど1月の中旬くらいに配信されたばかりの最新のスマホアプリで、いわゆるどうぶつの森みたいな島とかを作ったり家を建てたりアバターの着せ替えをしたりざっくりいうとそんな感じ」と最近ハマっているというゲームを紹介した。

続けて「だけどそれが常にオンラインで誰かしらと繋がっている状態というか、私も最初友達に“今日から配信だからやって！どうぶつの森みたいなやつだから”って言われて始めたから。最近本当に申し訳ないけどクソゲーばっかやってたからさ、まずダウンロードにめちゃめちゃ時間がかかるっていう時点で結構ガチなやつだっていう」とした上で、「始めたらチュートリアルが長くて1個1個が細かいのよ、本当にお金がかかってるガチなアプリすぎて」とコメント。

ゲームの中のアバターについては「アタシっぽいなみたいな人が(ゲーム上に)いてもスルーしてください。だからと言って探してほしいわけじゃないんだけど、たぶん分かりやすいのよ私。自分の名前を出しているわけじゃないんだけど近しい名前だったりとか、アバターがいかにも派手というか日焼けしてるなとか…ちょっとギャルっぽいなみたいな」と明かした。

さらに、「私ってバレるかもしれないなって思うのでもしバレても認めはしないですよ、チャットでもし言われても違いますよって言うとは思うし逃げると思うんだけど。ハートピアスローライフって言ってるくらいなんでスローライフで楽しもうかなと思っているので」「最新のものを知りたいおじさんは今のうちにダウンロードしておくともしかしたら今後流行るアプリになるかもしれないから」と話した。